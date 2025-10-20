Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, η επετειακή εκδήλωση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο νέο, σύγχρονο κτίριο του Τμήματος. Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, συνδυάζοντας το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών με τα επίσημα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Νικόλαος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους νέους φοιτητές και αναφέρθηκε στην πορεία και το όραμα του Τμήματος για τα επόμενα χρόνια. Ακολούθησαν παρουσιάσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, της Γραμματείας και των Δομών Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου (5.460,07 τ.μ.), τα οποία περιλάμβαναν την τέλεση αγιασμού και την αποκάλυψη επετειακής πλάκας, συμβόλου της ιστορικής πορείας και της εξέλιξης του Τμήματος. Ακολούθησε ο πρώτος κύκλος ομιλιών με θέμα «Από το Παρελθόν στο Μέλλον».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης Σταμάτιος Αλαχιώτης, κατά τη θητεία του οποίου το Τμήμα εγκαταστάθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου το 1998, καθώς και η Ομότιμη Καθηγήτρια και πρώην Πρύτανις Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, στη θητεία της οποίας θεμελιώθηκε το νέο κτίριο. Κεντρικός ομιλητής του κύκλου ήταν ο Καθηγητής Ηλίας Παπαϊωάννου (London Business School), ο οποίος παρουσίασε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο «Η Πολιτική Οικονομία του Λαϊκισμού».

Ο δεύτερος κύκλος ομιλιών, με θέμα «Οικονομικές Σπουδές και Κοινωνία Σήμερα», συγκέντρωσε απόφοιτους του Τμήματος που διαπρέπουν σε διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ολλανδία, Αυστραλία, Γαλλία). Οι ομιλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και ανέδειξαν τη συμβολή των οικονομικών σπουδών στην επιστήμη, την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Σε ξεχωριστό πάνελ συμμετείχαν επίσης απόφοιτοι που δραστηριοποιούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καταθέτοντας τις δικές τους εμπειρίες για τη μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γεώργιος Παππάς, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου στην υποστήριξη του επαγγέλματος του οικονομολόγου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητικές βραβεύσεις φοιτητών, αποφοίτων και μελών ΔΕΠ για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους συνεισφορά, καθώς και με την προβολή επετειακού βίντεο με τίτλο «Το Τμήμα μέσα στα χρόνια», που αποτύπωσε με ζωντάνια την ιστορική πορεία και το ανθρώπινο πρόσωπο του Τμήματος. Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση σε φιλικό και εορταστικό κλίμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε φοιτητές, απόφοιτους, μέλη ΔΕΠ και φίλους του Τμήματος, και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένα από τα πλέον εξωστρεφή και δραστήρια Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



