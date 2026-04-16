Ο αστεροειδής Απόφις βρίσκεται σε τροχιά για μία από τις πιο εντυπωσιακές και στενές προσεγγίσεις της Γης που έχουν καταγραφεί εκ των προτέρων από την επιστημονική κοινότητα. Στις 13 Απριλίου 2029, ο Απόφις θα περάσει σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας, δηλαδή πιο κοντά από την τροχιά πολλών γεωστατικών δορυφόρων. Η NASA επισημαίνει ότι πρόκειται για την πλησιέστερη προσέγγιση αστεροειδούς αυτού του μεγέθους που οι επιστήμονες γνώριζαν εκ των προτέρων.

Παρότι ο Απόφις κατατάσσεται στους «δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς», η NASA έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης με τη Γη για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν σημαίνει ότι απειλεί άμεσα τον πλανήτη, αλλά ότι η τροχιά και το μέγεθός του είναι τέτοια ώστε παρακολουθείται στενά από τις διαστημικές υπηρεσίες.

Γιατί ο Απόφις θεωρείται τόσο ξεχωριστός

Ο Απόφις έχει διάμετρο περίπου 375 μέτρα, σύμφωνα με τις νεότερες σελίδες της NASA και της ESA, και η προσέγγισή του θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Η ESA σημειώνει ότι ένα αντικείμενο αυτού του μεγέθους περνά τόσο κοντά στη Γη μόνο μία φορά κάθε λίγες χιλιάδες χρόνια κατά μέσο όρο. Αυτός είναι και ο λόγος που το πέρασμά του το 2029 αντιμετωπίζεται ως γεγονός με τεράστια επιστημονική αξία.

Η NASA έχει επίσης υπογραμμίσει ότι το συγκεκριμένο πέρασμα είναι τόσο ασυνήθιστο, ώστε πιθανότατα δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στην καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία την εποχή που η ανθρωπότητα διαθέτει την τεχνολογία για να το παρατηρήσει και να το μελετήσει λεπτομερώς.

Θα φανεί ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον Απόφι να ξεχωρίζει είναι ότι θα είναι ορατός με γυμνό μάτι από μεγάλα τμήματα του πλανήτη, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Η ESA αναφέρει ότι για λίγες ώρες θα μπορεί να παρατηρηθεί χωρίς εξοπλισμό σε καθαρό και σκοτεινό ουρανό από μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και τμήματα της Ασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η διέλευσή του δεν θα αποτελέσει μόνο επιστημονικό γεγονός, αλλά και ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα για εκατομμύρια ανθρώπους. Σε αντίθεση με άλλα αστρονομικά φαινόμενα που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή παρατήρηση από συγκεκριμένες τοποθεσίες, ο Απόφις αναμένεται να γίνει ορατός σε πολύ ευρύτερο κοινό.

NASA και ESA ετοιμάζουν αποστολές

Η διέλευση του 2029 έχει ήδη κινητοποιήσει τις μεγάλες διαστημικές υπηρεσίες. Η ESA προχωρά με την αποστολή Ramses, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να συναντήσει τον Απόφι πριν από τη στενή προσέγγισή του και να τον συνοδεύσει κατά τη διάρκεια του περάσματός του από τη Γη. Ο στόχος είναι να μελετηθεί πώς η βαρύτητα της Γης μπορεί να αλλάξει τη μορφή, την επιφάνεια και την τροχιά του αστεροειδούς.

Από την πλευρά της, η NASA έχει ήδη ανακοινώσει ότι το διαστημικό της σκάφος OSIRIS-APEX θα μελετήσει επίσης τον Απόφι μετά τη διέλευση. Η συγκεκριμένη αποστολή βασίζεται στο σκάφος OSIRIS-REx, το οποίο είχε αρχικά σταλεί στον αστεροειδή Bennu και επαναπροσανατολίστηκε για τον Απόφι.

Ένα απομεινάρι από τη γέννηση του Ηλιακού Συστήματος

Ο Απόφις θεωρείται ένα αρχαίο κατάλοιπο από τον σχηματισμό του Ηλιακού Συστήματος πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Η NASA τον κατατάσσει στα αντικείμενα που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την πρώιμη ιστορία των πλανητών, καθώς διατηρούν υλικά και χαρακτηριστικά από τις πρώτες εποχές του κοσμικού περιβάλλοντος.

Γι’ αυτό και η προσέγγισή του το 2029 δεν ενδιαφέρει μόνο όσους παρακολουθούν εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Για τους επιστήμονες, είναι μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά πώς συμπεριφέρεται ένας μεγάλος αστεροειδής όταν περνά τόσο κοντά από τη Γη και πώς μπορεί να μεταβληθεί από τη βαρυτική της επίδραση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

