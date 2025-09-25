Αποκάλυψη Associated Press: Η UEFA ετοιμάζει ψηφοφορία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Παρουσιάζοντας φωτογραφία από τη Θύρα 4 της Τούμπας και το πανό που έγραφε «Σταματήστε τη γενοκτονία» επέλεξε να «ντύσει» το Associated Press το κείμενο στο οποίο αποκαλύπτει την απόφαση της UEFA να προχωρήσει στη διεξαγωγή ψηφοφορίας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η αποπομπή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της.

«Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία UEFA προχωρά προς μια ψηφοφορία για την αναστολή της ομοσπονδίας του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση για την πρόταση και ενημέρωσαν το Associated Press την Πέμπτη», αναφέρεται στο κείμενο ενώ το εντυπωσιακό είναι η εκτίμηση ότι «η πλειοψηφία του 20μελούς εκτελεστικού συμβουλίου της UEFA αναμένεται να υποστηρίξει οποιαδήποτε ψηφοφορία υπέρ του αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων από διεθνείς αγώνες, ανέφεραν δύο πηγές στο Associated Press, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος».



Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου υπάρχει το παράθυρο των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ και το Ισραήλ έχει εκτός έδρας αγώνες με τη Νορβηγία και την Ιταλία, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει την άλλη εβδομάδα υποχρεώσεις στο Europa League.

Όσον αφορά την Εθνική ομάδα, αν αποφασιστεί αποκλεισμός, αυτός θα πρέπει να επικυρωθεί και από τη FIFA, το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα δεδομένων των στενών σχέσεων του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πολλάκις εκφράσει τη στήριξή του στο Ισραήλ και ξέρει ποιου το μέρος θα πάρει σε αυτή τη διαμάχη ενώ στενός συνεργάτης του όταν ρωτήθηκε από το «Athletic» έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Θα κάνουμε τα πάντα για να μπλοκάρουμε κάθε απόπειρα αποκλεισμού της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της FIFA (στο οποίο τα 8 από τα 37 μέλη προέρχονται από την UEFA) είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα στη Ζυρίχη και το ερώτημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφασίσει να προχωρήσει στη δική της καθοριστική ψηφοφορία στο διάστημα που μεσολαβεί, αλλά την ίδια ώρα το Ισραήλ δίνει τη δική του μάχη χαρακωμάτων για να μη φτάσει το όλο θέμα σε ψηφοφορία.

