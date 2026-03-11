ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Νέος πολιτιστικός θεσμός στην Πάτρα, Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου

Οπως αποκαλύπτει στην «Π» ο Ιάσονας Φωτήλας, το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου θα ξεκινήσει από τον προσεχή Νοέμβριο και θα αποτελέσει μόνιμο πολιτιστικό θεσμό της Πάτρας.

11 Μαρ. 2026 20:00
Εναν νέο, μόνιμο και διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικό θεσμό αποκτά η Πάτρα, με τη θεσμοθέτηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, όπως αποκάλυψε στην «Π» ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας.

Το Φεστιβάλ προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό θεσμό για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Πάτρα θα φιλοξενήσει Διεθνές Φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στο παιδικό βιβλίο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη διεξαγωγή του στην Αθήνα.

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ).

Η σύμβαση, που αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα, έχει ως βασικό στόχο την οικονομική διασφάλιση και τη βιωσιμότητα του Φεστιβάλ, ώστε να μην αποτελέσει μια εφάπαξ διοργάνωση αλλά έναν μακρόπνοο πολιτιστικό θεσμό. Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμος Πατρέων δεν συμμετέχει στη διοργάνωση.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιείται στο Σκαγιοπούλειο, ενώ οι δράσεις του Φεστιβάλ δεν θα περιοριστούν στα όρια της πόλης, αλλά θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας υπερτοπικό χαρακτήρα στον θεσμό.

Η ενεργή στήριξη της Περιφέρειας, με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη να έχει αγκαλιάσει την ιδέα από την αρχή, θεωρείται κομβική για την εξάπλωση και τη δυναμική του εγχειρήματος.

Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες παιδιών στις οποίες θα απευθύνεται, το είδος των δράσεων (εργαστήρια, παρουσιάσεις, διαδραστικά προγράμματα), ούτε οι πόλεις της περιφέρειας που θα φιλοξενήσουν επιμέρους εκδηλώσεις.

Ωστόσο, η ίδια η σύλληψη του θεσμού και η μεταφορά του από την Αθήνα στην Πάτρα αποτυπώνουν μια σαφή πολιτική και πολιτιστική επιλογή: την ενίσχυση της περιφέρειας με νέους, διεθνείς πολιτιστικούς πυλώνες.

Η δημιουργία του Διεθνούς Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου έρχεται να καλύψει την ανάγκη της Πάτρας για νέους πολιτιστικούς θεσμούς και ταυτόχρονα να τοποθετήσει την πόλη στον χάρτη των διεθνών διοργανώσεων που αφορούν το παιδικό βιβλίο και τη φιλαναγνωσία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΗΛΑ

Οπως σημείωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού στην «Π»:

«Πρόκειται για ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα που ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της πόλης για σταθερούς πολιτιστικούς πυλώνες και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αναμένεται τις επόμενες ημέρες και ανοίγει τον δρόμο ώστε, από τον Νοέμβριο του 2026, η Πάτρα να φιλοξενήσει έναν μόνιμο, διεθνή θεσμό αφιερωμένο στο παιδικό βιβλίο και τον πολιτισμό».

