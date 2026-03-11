ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Νέος πολιτιστικός θεσμός στην Πάτρα, Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου

Οπως αποκαλύπτει στην «Π» ο Ιάσονας Φωτήλας, το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου θα ξεκινήσει από τον προσεχή Νοέμβριο και θα αποτελέσει μόνιμο πολιτιστικό θεσμό της Πάτρας.