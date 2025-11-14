Αποκάλυψη του Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, με γνώση του σχεδίου, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων συστημάτων πυραύλων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός αντιαεροπορικού αμυντικού θόλου.

Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της χώρας.

Η Αθήνα ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ μέχρι το 2036, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των αμυντικών της δυνατοτήτων, καθώς ανακάμπτει από την οικονομική κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, τον ιστορικό της αντίπαλο, παρατηρεί το Reuters.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού συστήματος, το οποίο θα φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» και θα μπορεί να αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις από drones. Παράλληλα, η Αθήνα σχεδιάζει την αγορά νέων stealth μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Πυροβολικό PULS και νέα αμυντικά συστήματα για την «Αχιλλέας Ασπίδα»

Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η Ελλάδα σκοπεύει να αγοράσει 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για τον «Αχιλλέα». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, συμπληρώνοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν περίπου το 25% του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία των 36 συστημάτων πυροβολικού PULS, κατασκευασμένων από την ισραηλινή εταιρεία Elbit, ανέρχεται σε 650 εκατομμύρια ευρώ. Τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ο δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την αγορά των συστημάτων πυροβολικού και αντιαεροπορικών συστημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ωστόσο, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί ήδη τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot για την αντιαεροπορική άμυνα, θέλει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300. Το 2024, η χώρα μας είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά σύγχρονων αντιαεροπορικών και πυροβολικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις.

Οι νέες αυτές εξελίξεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αναβάθμιση των αμυντικών ικανοτήτων της Ελλάδας και την ενίσχυση της ασφάλειας στις ανατολικές της πύλες.

