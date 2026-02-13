Απόψε ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece: 14 τραγούδια διεκδικούν πρόκριση στον τελικό

Απόψε  ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece 2026. Το πρόγραμμα, οι 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση στον τελικό.

13 Φεβ. 2026 9:02
Pelop News

Ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» διεξάγεται απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στην ΕΡΤ, για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026. Οι παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά υποδέχονται 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν μία από τις 7 θέσεις στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (televoting). Στον τελικό, η τελική απόφαση θα προκύψει από συνδυασμό: 50% κοινό + 25% ελληνική επιτροπή + 25% διεθνής επιτροπή (με μέλη από Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία).

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.

Τα φαβορί του Β’ ημιτελικού

  • good job Nicky – «Dark Side of the Moon»: Ξεκάθαρο φαβορί σε πολλές δημοσκοπήσεις και συζητήσεις, με retro-synth ήχους, δυναμική φωνή και υψηλή απήχηση.
  • Koza Mostra – «Bulletproof»: Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας το 2013 επιστρέφουν ανανεωμένοι και ανεβαίνουν δυναμικά.
  • ZAF – «ASTEIO»: Σταθερά ψηλά, με ισχυρή δυναμική.
  • D3lta – «Mad About It» & ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»: Έντονο ενδιαφέρον στα social, με πιθανή πρόκριση.
  • Tianora – «Anatello», Mikay – «Labyrinth» και leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»: Διεκδικούν τις τελευταίες θέσεις με κοντινά σκορ.

Σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών (Β’ Ημιτελικός – 13/02/2026)

  1. RIKKI – «AGAPI»
  2. GARVIN – «Back in the game»
  3. Mikay – «Labyrinth»
  4. Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»
  5. D3lta – «Mad About it»
  6. ZAF – «ASTEIO»
  7. ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»
  8. Stella Kay – «You Are The Fire»
  9. TIANORA – «Anatello»
  10. Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me»
  11. BASILICA – «Set Everything On Fire»
  12. good job Nicky – «Dark Side of the Moon»
  13. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»
  14. leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Οι 7 τουΑ’ ημιτελικού που προκρίθηκαν

  • Rossana Mailan – «Άλμα»
  • STEFI – «Europa»
  • Evangelia – «Paréa»
  • Marseaux – «Χάνομαι»
  • Akylas – «Ferto»
  • Alexandra Sieti – «The Other Side»
  • STYLIANOS – «YOU & I»

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου τα 14 τραγούδια (7+7) θα αναδείξουν την ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

