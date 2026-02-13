Απόψε ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece: 14 τραγούδια διεκδικούν πρόκριση στον τελικό
Απόψε ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece 2026. Το πρόγραμμα, οι 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση στον τελικό.
Ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» διεξάγεται απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στην ΕΡΤ, για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026. Οι παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά υποδέχονται 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν μία από τις 7 θέσεις στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (televoting). Στον τελικό, η τελική απόφαση θα προκύψει από συνδυασμό: 50% κοινό + 25% ελληνική επιτροπή + 25% διεθνής επιτροπή (με μέλη από Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία).
Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.
Τα φαβορί του Β’ ημιτελικού
- good job Nicky – «Dark Side of the Moon»: Ξεκάθαρο φαβορί σε πολλές δημοσκοπήσεις και συζητήσεις, με retro-synth ήχους, δυναμική φωνή και υψηλή απήχηση.
- Koza Mostra – «Bulletproof»: Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας το 2013 επιστρέφουν ανανεωμένοι και ανεβαίνουν δυναμικά.
- ZAF – «ASTEIO»: Σταθερά ψηλά, με ισχυρή δυναμική.
- D3lta – «Mad About It» & ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»: Έντονο ενδιαφέρον στα social, με πιθανή πρόκριση.
- Tianora – «Anatello», Mikay – «Labyrinth» και leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»: Διεκδικούν τις τελευταίες θέσεις με κοντινά σκορ.
Σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών (Β’ Ημιτελικός – 13/02/2026)
- RIKKI – «AGAPI»
- GARVIN – «Back in the game»
- Mikay – «Labyrinth»
- Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»
- D3lta – «Mad About it»
- ZAF – «ASTEIO»
- ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»
- Stella Kay – «You Are The Fire»
- TIANORA – «Anatello»
- Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me»
- BASILICA – «Set Everything On Fire»
- good job Nicky – «Dark Side of the Moon»
- KOZA MOSTRA – «Bulletproof»
- leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»
Οι 7 τουΑ’ ημιτελικού που προκρίθηκαν
- Rossana Mailan – «Άλμα»
- STEFI – «Europa»
- Evangelia – «Paréa»
- Marseaux – «Χάνομαι»
- Akylas – «Ferto»
- Alexandra Sieti – «The Other Side»
- STYLIANOS – «YOU & I»
Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου τα 14 τραγούδια (7+7) θα αναδείξουν την ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.
