Απόψε ο Β’ ημιτελικός του Sing for Greece: 14 τραγούδια διεκδικούν πρόκριση στον τελικό

Ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» διεξάγεται απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στην ΕΡΤ, για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026. Οι παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά υποδέχονται 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν μία από τις 7 θέσεις στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (televoting). Στον τελικό, η τελική απόφαση θα προκύψει από συνδυασμό: 50% κοινό + 25% ελληνική επιτροπή + 25% διεθνής επιτροπή (με μέλη από Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία).

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.

Τα φαβορί του Β’ ημιτελικού

good job Nicky – «Dark Side of the Moon» : Ξεκάθαρο φαβορί σε πολλές δημοσκοπήσεις και συζητήσεις, με retro-synth ήχους, δυναμική φωνή και υψηλή απήχηση.

: Ξεκάθαρο φαβορί σε πολλές δημοσκοπήσεις και συζητήσεις, με retro-synth ήχους, δυναμική φωνή και υψηλή απήχηση. Koza Mostra – «Bulletproof» : Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας το 2013 επιστρέφουν ανανεωμένοι και ανεβαίνουν δυναμικά.

: Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας το 2013 επιστρέφουν ανανεωμένοι και ανεβαίνουν δυναμικά. ZAF – «ASTEIO» : Σταθερά ψηλά, με ισχυρή δυναμική.

: Σταθερά ψηλά, με ισχυρή δυναμική. D3lta – «Mad About It» & ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama» : Έντονο ενδιαφέρον στα social, με πιθανή πρόκριση.

& : Έντονο ενδιαφέρον στα social, με πιθανή πρόκριση. Tianora – «Anatello», Mikay – «Labyrinth» και leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»: Διεκδικούν τις τελευταίες θέσεις με κοντινά σκορ.

Σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών (Β’ Ημιτελικός – 13/02/2026)

RIKKI – «AGAPI» GARVIN – «Back in the game» Mikay – «Labyrinth» Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» D3lta – «Mad About it» ZAF – «ASTEIO» ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama» Stella Kay – «You Are The Fire» TIANORA – «Anatello» Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me» BASILICA – «Set Everything On Fire» good job Nicky – «Dark Side of the Moon» KOZA MOSTRA – «Bulletproof» leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Οι 7 τουΑ’ ημιτελικού που προκρίθηκαν

Rossana Mailan – «Άλμα»

STEFI – «Europa»

Evangelia – «Paréa»

Marseaux – «Χάνομαι»

Akylas – «Ferto»

Alexandra Sieti – «The Other Side»

STYLIANOS – «YOU & I»

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου τα 14 τραγούδια (7+7) θα αναδείξουν την ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

