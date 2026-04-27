Ο Αμπάς Αραγτσί εξαπέλυσε πυρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την άφιξή του στη Ρωσία, επιρρίπτοντας στην Ουάσιγκτον την ευθύνη για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται στη Μόσχα, όπου αναμένεται να έχει επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τον ναυτικό αποκλεισμό και τις εκκρεμότητες στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

🔴 BREAKING: Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi, on a visit to Russia’s St Petersburg, has blamed the US for the failure of Pakistan talks, state media say. pic.twitter.com/mSg1MF9KxI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 27, 2026

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι «οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ οδήγησαν στον εκτροχιασμό του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων», παρότι, όπως είπε, είχε υπάρξει πρόοδος.

Ο ίδιος απέδωσε την αποτυχία των συνομιλιών στις «υπερβολικές απαιτήσεις» της αμερικανικής πλευράς.

FM Abbas Araghchi in St. Petersburg: Iran maintains close consultations with Russia on regional issues. His visit follows trips to Pakistan and Oman to review war developments and ensure coordination. #Iran #Russia #Diplomacy https://t.co/z4kLMlh9D4 — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 27, 2026

Το μήνυμα Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ότι «η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας».

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν τεταμένες, με τις δύο πλευρές να κινούνται ανταγωνιστικά γύρω από τον έλεγχο και την πρόσβαση στη θαλάσσια περιοχή.

Το Ιράν επιχειρεί πλέον να μεταφέρει το βάρος της διαπραγμάτευσης στην επανέναρξη της ναυσιπλοΐας και στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, αφήνοντας τις συνομιλίες για τα πυρηνικά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των επαφών που επικαλείται το Axios, το Ιράν υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόταση για επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση προβλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα μετατεθούν σε επόμενο στάδιο, αφού προηγηθεί αποκλιμάκωση και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.

Η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε δύσκολο σημείο, ενώ στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας καταγράφονται διαφωνίες για το εύρος των παραχωρήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Με τη νέα πρόταση, η Τεχεράνη επιδιώκει να παρακάμψει προσωρινά το πιο δύσκολο ζήτημα των συνομιλιών, δηλαδή τον εμπλουτισμό ουρανίου, και να ανοίξει δρόμο για μια ταχύτερη συμφωνία με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Το δίλημμα για τον Τραμπ

Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα μπορούσαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρονται, να περιορίσουν τα διαπραγματευτικά περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ σε επόμενο γύρο συνομιλιών.

Για την Ουάσιγκτον, βασικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η αναστολή του εμπλουτισμού, δύο ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της αμερικανικής στρατηγικής.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στο Situation Room με την ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να εξεταστούν η κατάσταση και τα επόμενα βήματα.

Πηγή με γνώση των διεργασιών ανέφερε ότι η σύσκεψη θα επικεντρωθεί στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων και στις επιλογές που έχει πλέον μπροστά της η αμερικανική πλευρά.

Η πίεση μέσω του ναυτικού αποκλεισμού

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η πίεση αυτή μπορεί να οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που ρέουν στο σύστημά σου και για οποιονδήποτε λόγο αυτή η ροή σταματήσει, επειδή δεν μπορείς να το διοχετεύσεις σε δεξαμενές ή πλοία, τότε το σύστημα εκρήγνυται από μέσα. Λένε ότι έχουν μόλις τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος δεν εμφανίζεται έτοιμος να εγκαταλείψει εύκολα το βασικό μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, ακόμη κι αν η ιρανική πλευρά ζητά πρώτα αποκλιμάκωση στο Ορμούζ.

Οι επαφές σε Πακιστάν, Ομάν και Μόσχα

Η κρίση στις συνομιλίες επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά την επίσκεψη του Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ.

Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η στάση της Τεχεράνης τον οδήγησε στην ακύρωση της αποστολής.

«Δεν έχει νόημα να τους στείλουμε σε πτήση 18 ωρών υπό τις παρούσες συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν», ανέφερε ο Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε επαφές στη Μουσκάτ με αξιωματούχους του Ομάν, με βασικό θέμα τα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο συνομιλιών, πριν μεταβεί τη Δευτέρα στη Μόσχα.

Εκεί αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σεργκέι Λαβρόφ, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να ενισχύσει τις διπλωματικές της επαφές, ενώ η αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

