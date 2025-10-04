Αργυρούπολη: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή – Δύο νεκροί τα ξημερώματα

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της, στην οδό Αργυρουπόλεως 32, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

04 Οκτ. 2025 9:11
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
