Αργυρούπολη: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή – Δύο νεκροί τα ξημερώματα

Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αργυρούπολη.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της, στην οδό Αργυρουπόλεως 32, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



