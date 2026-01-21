Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO

Μία αρκούδα έκανε την εμφάνισή της την Κυριακή (18/1) σε δρόμους του χωριού Αναρράχη, στον δήμο Εορδαία, προκαλώντας την έκπληξη των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με το voria.gr, η αρκούδα εντοπίστηκε από διερχόμενο οδηγό στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη με το Εμπόριο, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του.

Στο σχετικό βίντεο, το ζώο δεν εμφανίζεται επιθετικό, αλλά κινείται ήρεμα, παρατηρώντας το περιβάλλον γύρω του. Λίγο αργότερα, η αρκούδα απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα και συνέχισε την πορεία της εκτός δρόμου.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι του χωριού, η αρκούδα εθεάθη ακόμη και κοντά σε αυλές σπιτιών, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο περιστατικό ή να υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπους.

