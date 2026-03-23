Αρτηριακή πίεση: Γιατί ανεβαίνει το πρωί και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι η αρτηριακή τους πίεση είναι αυξημένη τις πρωινές ώρες, συχνά συνοδευόμενη από πονοκέφαλο, αίσθημα πίεσης στο κεφάλι ή γενική δυσφορία. Παρότι αυτό μπορεί να προκαλεί ανησυχία, στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού

Η αρτηριακή πίεση ακολουθεί τον κιρκάδιος ρυθμός, δηλαδή έναν φυσικό κύκλο μεταβολών μέσα στο 24ωρο.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο οργανισμός χαλαρώνει και η πίεση μειώνεται. Ωστόσο, λίγο πριν την αφύπνιση και τις πρώτες ώρες της ημέρας, ενεργοποιούνται μηχανισμοί που προετοιμάζουν το σώμα για δράση, με αποτέλεσμα η πίεση να ανεβαίνει.

Ορμόνες και νευρικό σύστημα

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ορμόνες, όπως η κορτιζόλη, η οποία αυξάνεται το πρωί και σχετίζεται με την εγρήγορση και την ενέργεια.

Παράλληλα:

Το νευρικό σύστημα γίνεται πιο δραστήριο

Η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα

Τα αιμοφόρα αγγεία συσπώνται

Οι αλλαγές αυτές οδηγούν φυσιολογικά σε άνοδο της πίεσης.

Το άγχος και οι καθημερινές συνήθειες

Το πρωινό άγχος, ακόμη και σε υποσυνείδητο επίπεδο, μπορεί να ενισχύσει την αύξηση της πίεσης. Η σκέψη των υποχρεώσεων, η βιασύνη ή η κακή ποιότητα ύπνου επηρεάζουν σημαντικά τις μετρήσεις.

Επιπλέον, η κατανάλωση καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα μπορεί να προκαλέσει παροδική άνοδο της πίεσης, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι ευαίσθητα στην καφεΐνη.

Πότε είναι φυσιολογικό – και πότε όχι

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια ήπια αύξηση της πίεσης το πρωί δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική εικόνα των τιμών μέσα στην ημέρα.

Μεμονωμένες υψηλές μετρήσεις, ειδικά όταν γίνονται υπό πίεση ή βιαστικά, δεν είναι ενδεικτικές προβλήματος.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή όταν:

Η πίεση είναι συστηματικά αυξημένη το πρωί

Υπάρχουν συμπτώματα όπως έντονος πονοκέφαλος, ζάλη ή θωρακική δυσφορία

Οι τιμές παραμένουν υψηλές και κατά τη διάρκεια της ημέρας

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η συμβουλή γιατρού και η συστηματική παρακολούθηση.

Η σημασία της σωστής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης βασίζεται σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και, εφόσον χρειαστεί, σε πιο εξειδικευμένο έλεγχο.

Η ψύχραιμη προσέγγιση και η σωστή ενημέρωση βοηθούν στην κατανόηση του φαινομένου, αποφεύγοντας περιττή ανησυχία.

Συμπέρασμα

Η πρωινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού που σχετίζεται με την προετοιμασία για την ημέρα. Η προσεκτική παρακολούθηση και η καθοδήγηση από ειδικό αποτελούν τα «κλειδιά» για τη σωστή διαχείρισή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



