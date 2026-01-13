Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»

Απάντηση στις αιχμές του Νικόλα Φαραντούρη μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας τόσο την αντιπαράθεση όσο και τη συζήτηση γύρω από την πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού.

Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
13 Ιαν. 2026 14:32
Στις αιχμές που άφησε σε βάρος του ο Νικόλας Φαραντούρης, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (13/1/2026) στο OPEN.

Ο κ. Αρβανίτης, κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες περί πολιτικής «καπηλείας» των κινητοποιήσεων των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αρκέστηκε σε μια φράση με σαφές υπονοούμενο: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Οι άνθρωποι είναι οι σχέσεις τους – και δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι με πρωτοβουλίες της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήματα υψηλού κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, όπως η υπόθεση των Τεμπών, αλλά και άλλες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες του Ζακ Κωστόπουλου και της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο ευρωβουλευτής επέρριψε ευθύνες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών, επικαλούμενος τη σύμβαση 717 για τη σιδηροδρομική ασφάλεια, ενώ προανήγγειλε ότι θα επιχειρήσει να ενταχθεί ο όρος «γυναικοκτονία» στην ετήσια έκθεση για το Κράτος Δικαίου, την οποία συντάσσει στο πλαίσιο της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναφερόμενος, τέλος, στο ενδεχόμενο πολιτικής καθόδου της Μαρία Καρυστιανού, ο Κώστας Αρβανίτης κράτησε αποστάσεις. Όπως είπε, δεν επιθυμεί να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι «όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος». Πρόσθεσε ότι υπήρχαν από την αρχή διαφωνίες εντός του Συλλόγου για την τακτική της κ. Καρυστιανού, χωρίς ο ίδιος να έχει εμπλακεί, καταλήγοντας ότι «θα κριθεί για τις πολιτικές της απόψεις όταν ανακοινώσει κόμμα».

