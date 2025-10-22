«Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό

Στο Monochromatic Art Studio (Κύπρου 63), ο φωτογράφος Βαγγέλης Τσινιάς παρουσιάζει από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου τη νέα του έκθεση «Ασφυκτικά Όρια» — μια βαθιά εικαστική διερεύνηση του σώματος, της ταυτότητας και της ευαλωτότητας μέσα από τη φωτογραφική ματιά του.

22 Οκτ. 2025 12:45
Pelop News

Η έκθεση «Ασφυκτικά Όρια» αποτελεί ένα εικαστικό σχόλιο πάνω στα όρια μεταξύ σώματος και υλικού, ταυτότητας και απάλειψης. Μέσα από το διάφανο πλαστικό —ένα αναλώσιμο, κοινό υλικό που λειτουργεί ως πέπλο— ο Τσινιάς δημιουργεί έναν οπτικό διάλογο ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στο ορατό και το αόρατο, στην αποκάλυψη και την απόκρυψη.

Το σώμα, άλλοτε ακίνητο και άλλοτε σε μεταμόρφωση και κίνηση, μετατρέπεται σε αφηρημένο υποκείμενο που προκαλεί ερωτήματα για την ελευθερία, τη θηλυκότητα και την ασφυξία του περιβάλλοντος. Η φωτογραφική του αφήγηση εξερευνά τη σύγκρουση μεταξύ ορατότητας και αορατότητας, αποκαλύπτοντας την εύθραυστη σχέση ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την αντίσταση.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, πρόκειται για μια εικαστική διαδρομή ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό, εκεί όπου «το φως αγγίζει το σκοτάδι και οι σιωπές μιλούν».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στις 21:00, στο Monochromatic Art Studio, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει μια εμπειρία που θολώνει τα όρια μεταξύ αισθήματος και αντίληψης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της εικόνας να μεταμορφώνει την πραγματικότητα σε συναίσθημα.
22/10/2025
