Ασπρόπυργος: Φωτιά δίπλα στην πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις

Αργά σήμερα (10/10/2025) το βράδυ ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο και δεν απειλεί κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr ακούγονται εκρήξεις από υλικά σε παρακείμενες αποθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

