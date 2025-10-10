Ασπρόπυργος: Φωτιά δίπλα στην πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Ασπρόπυργος: Φωτιά δίπλα στην πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις
10 Οκτ. 2025 22:39
Pelop News

Αργά σήμερα (10/10/2025) το βράδυ ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.

Αυτός είναι ο 36χρονος που εξαφανίστηκε στη Νίκαια

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο και δεν απειλεί κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr ακούγονται εκρήξεις από υλικά σε παρακείμενες αποθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Ο βασικός κανόνας που δεν πρέπει να παραμελείτε όταν υιοθετείτε μια γάτα
23:39 Πολλά τα ερωτηματικά: Έξι στους 10 νοσηλευτές έχουν χορηγήσει λάθος φάρμακο!
23:29 Τα νέα δεδομένα για το NBA Europe
22:53 Βγήκαν μαχαίρια στο Χόλιγουντ έξω από ακίνητο του Μπόνο ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Φωτιά στη Συγγρού! Τέθηκε υπό έλεγχο
22:39 Ασπρόπυργος: Φωτιά δίπλα στην πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις
22:34 Αυτός είναι ο 36χρονος που εξαφανίστηκε στη Νίκαια
22:27 Λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του και 66χρονος βρήκε τραγικό θάνατο!
22:19 Λευκός Οίκος: Ξεκινά τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του shutdown
22:11 Ποιο ζευγάρι πάντρεψε και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΦΩΤΟ
22:06 Σφοδρή σύγκρουση σε τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε σταματημένο αυτοκίνητο! ΦΩΤΟ
21:54 Η Χαμάς ευχαρίστησε Τραμπ, το «όχι» της στον ρόλο Μπλερ στη μεταπολεμική Γάζα
21:42 Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης! Αποφεύχθηκε η τραγωδία
21:35 Με Παναγιώτη Γιαννάκη η επιβεβαίωση χρηματοδότησης για το γήπεδο του Αιγίου
21:27 Η τρομερή κλήρωση του Eurojackpot με 46 εκατ. ευρώ!
21:21 Άνδρας 65 χρόνων κλάδευε, έπεσε από τη σκάλα και έχασε τη ζωή του!
21:14 Προσφυγή του ΟΦΗ για να γλιτώσει την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών
21:00 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας: 10.000 ασθενείς σε έναν χρόνο
20:54 Μάχη για την όρασή του 12χρονου που μαχαιρώθηκε στην Τρίπολη, βγήκε από τη ΜΕΘ
20:43 «Κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», δημόσια έκκληση για πληροφορίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ