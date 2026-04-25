Αθήνα: Σύλληψη 19χρονου, που επιχείρησε να εισάγει κάνναβη με δέμα για να την διακινήσει

Κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 89,3 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 9,9 γραμμαρίων,δύο μαχαίρια, τύπου πεταλούδα και karambit, δύο σιδερογροθιές,
500 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας

25 Απρ. 2026 19:00
Pelop News

Συνελήφθη 19χρονος που προσπάθησε να εισάγει ακατέργαστη κάνναβη μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, με σκοπό την διακίνηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη. Μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, υλοποιήθηκε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε ο 19χρονος και συνελήφθη όταν παρέλαβε το δέμα από θυρίδα εταιρείας μεταφορών, ενώ εντοπίστηκε ακόμη ένα δέμα του οποίου την αποστολή είχε οργανώσει ο ίδιος και ομοίως περιείχε συσκευασίες με κάνναβη.

Συνολικά, κατά την έρευνα, από την κατοχή του κατηγορούμενου και από την οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 89,3 γραμμαρίων,
κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 9,9 γραμμαρίων,
2 μαχαίρια, τύπου πεταλούδα και karambit,
2 σιδερογροθιές,
500 ευρώ,
ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ