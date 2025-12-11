Αττική Οδός: Αναβάτης παρέσυρε τροχονόμο προσπαθώντας να σπάσει μπλόκο ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό επεισόδιο σε βάρος τροχονόμου σημειώθηκε σήμερα (11/12/2025) το πρωί στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει.

Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.

