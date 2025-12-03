Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν/Α Αττικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 11 προσαγωγές για κύκλωμα που φέρεται να έχει διαπράξει δεκάδες αδικήματα.

Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
03 Δεκ. 2025 13:56
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, με τις αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από την έφοδο και να έχουν προχωρήσει ήδη σε 11 προσαγωγές για υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος.

Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση που διεξάγει από τα ξημερώματα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν/Α Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι εικόνες καταγράφουν πάνοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν σε σπίτια και χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών για οργανωμένο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 11 προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με το δίκτυο. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη δράση ομάδας που εμπλέκεται σε περισσότερες από 60 κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε βάρος πολιτών.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο των συλληφθέντων στις επιμέρους υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων και τη συγκέντρωση στοιχείων. Η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον συνεχή επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
13:55 Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ