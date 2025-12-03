Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, με τις αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από την έφοδο και να έχουν προχωρήσει ήδη σε 11 προσαγωγές για υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος.

Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση που διεξάγει από τα ξημερώματα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν/Α Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι εικόνες καταγράφουν πάνοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν σε σπίτια και χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών για οργανωμένο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 11 προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με το δίκτυο. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη δράση ομάδας που εμπλέκεται σε περισσότερες από 60 κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε βάρος πολιτών.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο των συλληφθέντων στις επιμέρους υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων και τη συγκέντρωση στοιχείων. Η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον συνεχή επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

