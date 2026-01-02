«Avatar: Fire and Ash»: Κορυφή στο αμερικανικό box office την Πρωτοχρονιά

Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στα ταμεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της επιστροφής στον κόσμο της Πανδώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού box office, την Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου 2026) η ταινία κατέλαβε την πρώτη θέση με εισπράξεις 8,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής της, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το φιλμ αναμένεται να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την τόνωση των κινηματογραφικών αιθουσών σε μια περίοδο που η χρονιά 2025 είχε συνολικά μικρότερη κινητικότητα σε σχέση με προηγούμενες.

Στην ίδια κατάταξη, η «Zootopia 2» διατηρεί δυναμική πορεία, συγκεντρώνοντας 4,6 εκατομμύρια δολάρια την Πρωτοχρονιά και φτάνοντας συνολικά τα 337,9 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ανεξάρτητη παραγωγή «Marty Supreme» με 2,4 εκατομμύρια δολάρια (σύνολο 39 εκατ. δολάρια), ενώ ακολουθεί η κινουμένων σχεδίων «David» της Angel Studios με 2,4 εκατομμύρια δολάρια (σύνολο 58,5 εκατ. δολάρια). Στην πέμπτη θέση η κωμωδία τρόμου «Anaconda» της Sony.

