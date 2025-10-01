Αυγενάκης για Κασσελάκη: «Η συνέχεια στα δικαστήρια», δημοσιοποίησε το Ε9 με την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο

Η ανάρτηση στο Χ

01 Οκτ. 2025 19:41
Pelop News

O Λευτέρης Αυγενάκης προχώρησε σε ανάρτηση της τροποποιητικής δήλωσης του Ε9 του, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου.

Κικίλιας: «Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε ναυτιλία και ενέργεια»

Η δήλωση εκείνη είχε υποβληθεί προκειμένου να διαγραφεί από το Ε9 το ακίνητο στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο ο κ. Αυγενάκης είχε πωλήσει με τίμημα 580.000 ευρώ, προκειμένου να καλύψει οφειλές του, λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση της δήλωσης του Πόθεν Έσχες – και επομένως δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής της αγοραπωλησίας στο Κτηματολόγιο.

Με την ανάρτηση του, ο πρώην υπουργός καταγγέλλει τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος χρησιμοποίησε την δήλωση Πόθεν Έσχες του κ. Αυγενάκη για να ισχυριστεί ότι η αγοραπωλησία δεν έγινε. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός προαναγγέλλει ότι θα υπάρξει δικαστική συνέχεια.΄

Δείτε την ανάρτηση Αυγενάκη:
