Αυγενάκης για Κασσελάκη: «Η συνέχεια στα δικαστήρια», δημοσιοποίησε το Ε9 με την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο

O Λευτέρης Αυγενάκης προχώρησε σε ανάρτηση της τροποποιητικής δήλωσης του Ε9 του, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου.

Η δήλωση εκείνη είχε υποβληθεί προκειμένου να διαγραφεί από το Ε9 το ακίνητο στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο ο κ. Αυγενάκης είχε πωλήσει με τίμημα 580.000 ευρώ, προκειμένου να καλύψει οφειλές του, λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση της δήλωσης του Πόθεν Έσχες – και επομένως δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής της αγοραπωλησίας στο Κτηματολόγιο.

Με την ανάρτηση του, ο πρώην υπουργός καταγγέλλει τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος χρησιμοποίησε την δήλωση Πόθεν Έσχες του κ. Αυγενάκη για να ισχυριστεί ότι η αγοραπωλησία δεν έγινε. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός προαναγγέλλει ότι θα υπάρξει δικαστική συνέχεια.΄

Δείτε την ανάρτηση Αυγενάκη:

Ο κ. @skasselakis αποφάσισε χθες να παίξει για άλλη μια φορά το ρόλο του «influencer» αντί του πολιτικού αρχηγού. Με έναν καφέ στο χέρι πήγε μια βόλτα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστησε κάμερα, ανέβασε βίντεο στο TikTok και ισχυρίστηκε ότι «κατέθεσε» αναφορά για το πόθεν έσχες… pic.twitter.com/PRxkMC43k3 — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) October 1, 2025

