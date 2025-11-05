Αυγενάκης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν»

Με λόγια για τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και την προσωπική του στάση, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σύστημα πληρωμής των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

05 Νοέ. 2025 11:52
«Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν» — με αυτή τη φράση ξεκίνησε την κατάθεσή του ο Λευτέρης Αυγενάκης ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία εξετάζει το σύστημα πληρωμής των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ιούνιος 2023 – Ιούνιος 2024) υπογράμμισε ότι το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν τον εμπλέκει σε καμία έκνομη ενέργεια, σημειώνοντας:
«Δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση, υπογραφή ή προϊόν επισύνδεσης που να συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ό,τι ειπώθηκε, ειπώθηκε στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων».

Ο κ. Αυγενάκης δήλωσε πως προσήλθε ως μάρτυρας με σκοπό «να συνδράμει στο έργο της Επιτροπής», επιμένοντας πως το κάνει «με καθαρή συνείδηση και πίστη στα δεδομένα και τη δύναμη της Δημοκρατίας». «Όχι για να αμυνθώ, αλλά για να βοηθήσω – με διαφάνεια, ψυχραιμία και αίσθηση δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην υπουργός επισήμανε ότι η πολιτική για εκείνον δεν είναι χώρος βολής, αλλά ευθύνης. «Δεν φοβήθηκα ποτέ τη διαφάνεια – την επέβαλα. Δεν παρενέβην στη διοίκηση, τη διόρθωσα. Δεν υποσχέθηκα, αλλά έδρασα», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε πως στόχος του υπήρξε πάντα «να βρίσκεται μπροστά, ως προστάτης του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά». Και κατέληξε: «Εμπιστεύομαι τα δεδομένα, αλλά πάνω απ’ όλα εμπιστεύομαι τη Δημοκρατία. Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές — μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν».
