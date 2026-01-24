Αϋπνία και βότανα: Ποια ροφήματα μπορούν να σας χαρίσουν καλύτερο ύπνο

Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασικό πυλώνα της σωματικής και ψυχικής υγείας, ενισχύοντας την ευεξία και το ανοσοποιητικό σύστημα. Τι συμβαίνει όμως όταν το μυαλό δεν «σβήνει» και οι σκέψεις δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε; Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βότανα με χαλαρωτικές ιδιότητες —γνωστά εδώ και αιώνες— μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, διευκολύνοντας την έλευση του ύπνου.

Σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η κατανάλωση ορισμένων ροφημάτων βοτάνων πριν τον ύπνο συμβάλλει στη χαλάρωση και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Χαμομήλι

Το χαμομήλι είναι ίσως το πιο γνωστό φυσικό «ηρεμιστικό». Οι χαλαρωτικές του ιδιότητες αποδίδονται στην απιγενίνη, ένα αντιοξειδωτικό που συνδέεται με συγκεκριμένους υποδοχείς του εγκεφάλου και παρουσιάζει αγχολυτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Η ουσία αυτή φαίνεται να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Μελέτη σε 60 τρόφιμους γηροκομείου έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση 400 mg χαμομηλιού βελτίωσε την ποιότητα του ύπνου σε σύγκριση με όσους δεν το κατανάλωναν. Αντίστοιχα, έρευνα σε γυναίκες μετά τον τοκετό κατέγραψε βελτίωση του ύπνου όσων έπιναν χαμομήλι. Ωστόσο, σε άτομα με χρόνια αϋπνία τα αποτελέσματα δεν ήταν εξίσου ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η δράση του δεν είναι ίδια για όλους.

Βαλεριάνα

Η βαλεριάνα χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, της νευρικότητας και των πονοκεφάλων. Η αποξηραμένη ρίζα της καταναλώνεται συνήθως ως αφέψημα και έχει ιστορικά χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε περιόδους έντονου στρες, όπως στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η βαλεριάνα αυξάνει τα επίπεδα του νευροδιαβιβαστή GABA, ο οποίος σχετίζεται με το αίσθημα υπνηλίας. Σε μικρή μελέτη σε άτομα με διαταραχές ύπνου, το 89% όσων λάμβαναν βαλεριάνα ανέφεραν βελτίωση. Επιπλέον, φαίνεται να μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για να αποκοιμηθεί κανείς και να περιορίζει τις νυχτερινές αφυπνίσεις.

Λεβάντα

Η λεβάντα είναι γνωστή για το χαρακτηριστικό, χαλαρωτικό της άρωμα, το οποίο χρησιμοποιούσαν ήδη από την αρχαιότητα Έλληνες και Ρωμαίοι. Σήμερα, τα άνθη της καταναλώνονται ως ρόφημα, κυρίως για την πρόκληση χαλάρωσης.

Αν και το άρωμά της έχει αποδεδειγμένα ηρεμιστική δράση, τα αποτελέσματα από την κατανάλωσή της ως ρόφημα είναι πιο αντικρουόμενα. Μελέτη σε γυναίκες μετά τον τοκετό έδειξε μείωση της κόπωσης, χωρίς όμως ουσιαστική βελτίωση στον ύπνο. Αντίθετα, άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η εισπνοή λεβάντας ή η χρήση αιθέριου ελαίου μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Τι να επιλέξετε

Παρότι τα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο, τα βότανα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη χαλάρωση και στον ύπνο, ειδικά όταν εντάσσονται σε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα. Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν μια ήπια και φυσική επιλογή για όσους αναζητούν καλύτερη ποιότητα ύπνου χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση.

