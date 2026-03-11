Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες τον Μάιο του 2026.

11 Μαρ. 2026 22:57
Pelop News

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου θεάματος. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ πρόκειται να τιμηθεί με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα τον προσεχή Μάιο, σε μια στιγμή που χαρακτηρίζεται ήδη ως το κορυφαίο κοσμικό και καλλιτεχνικό γεγονός της φετινής διοργάνωσης.

Παρά τη μυθική της διαδρομή στο Χόλιγουντ και τη μουσική βιομηχανία, η παρουσία της Στρέιζαντ στις Κάννες αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που η σταρ θα πατήσει το κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ. Η βράβευσή της την εντάσσει στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών που έχουν λάβει την ύψιστη τιμή του φεστιβάλ για το σύνολο της προσφοράς τους.

 Σε δήλωσή της, η καλλιτέχνις εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κινηματογράφου στη σύγχρονη εποχή: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή ανθρωπιά μας. Ο κινηματογράφος επιβεβαιώνει τη δύναμη της φαντασίας να διαμορφώνει έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση».

Η επίσημη απονομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του φεστιβάλ. Η βράβευση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη συλλογή της Στρέιζαντ, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες στον κόσμο που κατέχουν το περίφημο EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ
22:45 Mήνυμα Φον ντερ Λάιεν για κατάπαυση του πυρός – Ανθρωπιστική «γέφυρα» 100 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο
22:40 Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
22:31 Μέση Ανατολή: Απειλή για «ολοκληρωτικό πόλεμο» από το Ιράν, σκληρή απάντηση από ΗΠΑ και Ισραήλ
22:22 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού «καλεί» τις Ελληνίδες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ
22:15 Επέστρεψαν στην Ελλάδα 764 εγκλωβισμένοι από Ντουμπάι και Ντόχα
22:03 Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
21:52 Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
21:43 Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»
21:41 Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας
21:34 Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους
21:26 Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων
21:19 Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
21:11 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό»
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:53 Το κόλπο των 16 εκατ. ευρώ: Πώς η “ομοσπονδία” του παράνομου τζόγου μηδένιζε τις πιθανότητες των παικτών, 38 συλλήψεις ΦΩΤΟ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ