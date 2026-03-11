Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου θεάματος. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ πρόκειται να τιμηθεί με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα τον προσεχή Μάιο, σε μια στιγμή που χαρακτηρίζεται ήδη ως το κορυφαίο κοσμικό και καλλιτεχνικό γεγονός της φετινής διοργάνωσης.

Παρά τη μυθική της διαδρομή στο Χόλιγουντ και τη μουσική βιομηχανία, η παρουσία της Στρέιζαντ στις Κάννες αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που η σταρ θα πατήσει το κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ. Η βράβευσή της την εντάσσει στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών που έχουν λάβει την ύψιστη τιμή του φεστιβάλ για το σύνολο της προσφοράς τους.

Σε δήλωσή της, η καλλιτέχνις εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κινηματογράφου στη σύγχρονη εποχή: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή ανθρωπιά μας. Ο κινηματογράφος επιβεβαιώνει τη δύναμη της φαντασίας να διαμορφώνει έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση».

Η επίσημη απονομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του φεστιβάλ. Η βράβευση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη συλλογή της Στρέιζαντ, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες στον κόσμο που κατέχουν το περίφημο EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

