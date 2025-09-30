BBC:«Πιθανότατα θα απορρίψουμε το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα», λέει η Χαμάς

Φαίνεται ότι σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε δεκτό χθες Δευτέρα (29.09.2025) στην Ουάσιγκτον από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αμφισβητείται από την παλαιστινιακή πλευρά.

Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, στέλεχος της Χαμάς κατήγγειλε ένα κείμενο που απαιτεί τον αφοπλισμό του κινήματος και την άφιξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, κάτι που θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ανάμεσα στους όρους που εξοργίζουν τη Χαμάς βρίσκεται και η παράδοση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε μία μόνο φάση – κάτι που το κίνημα θεωρεί ότι θα του στερήσει το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί.

Η δυσπιστία είναι επίσης έντονη απέναντι στην υπόσχεση του Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς το εβραϊκό κράτος επιχείρησε πρόσφατα να δολοφονήσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Μια λεπτομέρεια του σχεδίου, που αποκαλύφθηκε από χάρτη της διοίκησης Τραμπ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις: η ύπαρξη ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των νότιων συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο. Ο έλεγχός της παραμένει ασαφής, αλλά ενδεχόμενη εμπλοκή του Ισραήλ θα όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις.

Διχασμένες απόψεις στη Γάζα

Η BBC μεταδίδει ότι ένα μέρος των κατοίκων της Γάζας βλέπει σε αυτό το σχέδιο μια ευκαιρία για εκεχειρία. «Ακόμη κι αν ο ίδιος ο διάβολος έφερνε ένα σχέδιο για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, θα το υποστήριζα», δήλωσε ένας κάτοικος.

Άλλοι, όμως, φοβούνται ότι μια απόρριψη από τη Χαμάς θα έδινε στον Νετανιάχου το πρόσχημα να συνεχίσει τον πόλεμο «με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Δύσης».

Ματωμένο υπόβαθρο

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πραγματοποίησε η Χαμάς, η οποία προκάλεσε περίπου 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και 251 ομήρους, η ισραηλινή αντεπίθεση έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 66.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά: λιμός που έχει επιβεβαιωθεί από οργανισμούς του ΟΗΕ και κατηγορίες για γενοκτονία εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες το εβραϊκό κράτος απορρίπτει κατηγορηματικά.

