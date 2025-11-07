Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»

07 Νοέ. 2025 16:42
Pelop News

«Η ειρήνη επιτυγχάνεται όταν σταματάμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και τα ενεργειακά της έσοδα. Η ευημερία όταν διαθέτουμε προσιτές και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. Με την ηγεσία της Ελλάδας και των χωρών που συμμετείχαν στην υπογραφή, αυτά δεν είναι λόγια αλλά πράξεις», δήλωσε ο Νταγκ Μπέργκαμ, δίνοντας τον τόνο της αμερικανικής στήριξης στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της ΝΑ Ευρώπης στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας P-Tec.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πραγματική απειλή για τον δυτικό κόσμο «δεν είναι η θεωρητική αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό το 2100», αλλά «τα πυρηνικά όπλα και η απώλεια του αγώνα εξοπλισμών Τεχνητής Νοημοσύνης έναντι της Κίνας». Όπως είπε, «είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κιλοβάτ σε νοημοσύνη· η ζήτηση για ΑΙ θα εκτοξευθεί, πιέζοντας τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας — ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να μπει στο παιχνίδι όπως η Κίνα».

Δυτική Ελλάδα: Το 2026 ο αγωγός φυσικού αερίου, ξεκινά το έργο στρατηγικής σημασίας

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει χρηματοδοτική υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης σε έργα ελληνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με αμερικανικό φυσικό αέριο (LNG). «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επενδύσουν στο εξωτερικό σε μακροπρόθεσμες υποδομές που ωφελούν τόσο τη χώρα υποδοχής όσο και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε, σημειώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη μεταφορά ΥΦΑ, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να κατέχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας και πάνω από το ένα τρίτο των LNG carriers. «Πιστεύω ότι θα δείτε κυβερνητική στήριξη στη χρηματοδότηση ορισμένων από αυτά τα έργα», πρόσθεσε.
