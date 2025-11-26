«Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!

Ο παλαίμαχος άσος του Απόλλωνα, του ΠΑΟΚ και του Πιερικού ξεπερνά το σοβαρό πρόβλημα υγείας

«Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
26 Νοέ. 2025 19:59
Pelop News

Όλα καλά με τον Πλάτωνα Χοτοκουρίδη! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ pieriasport αναρρώνει και έστειλε τους …χαιρετισμούς του, επιβεβαιώνοντας την είδηση ότι βγήκε από την εντατική και είναι ζήτημα χρόνου να επιστρέψει κοντά μας.

«Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν

Η ανάρτηση του στην σελίδα του στο Facebook είναι αλληγορικής σημασίας και περιλαμβάνει το τραγούδι “The Weight” από τους The Band!
Και αναφέρει τα εξής:
“Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος.
Χρειάζομαι μόνο ένα μέρος όπου μπορώ να ξαπλώσω.
“Γεια σας, κύριε, μπορείτε να μου πείτε πού μπορεί να βρει κάποιος κρεβάτι;”
Απλώς χαμογέλασε και μου έσφιξε το χέρι, “όχι” ήταν το μόνο που είπε.”

