Μπλόκο σε 11 τόνους ακατάλληλων κρεάτων πριν το Πάσχα, εκατοντάδες χιλιάδες ερώ τα πρόστιμα ΦΩΤΟ

Με σαφώς πιο επιθετικό ρυθμό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια κινήθηκαν φέτος τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής ενόψει του Πάσχα, επιχειρώντας να βάλουν φρένο σε φαινόμενα νοθείας, παραπλάνησης και αισχροκέρδειας στην αγορά. Το αποτύπωμα αυτής της κινητοποίησης είναι βαρύ: χιλιάδες έλεγχοι, δεκάδες κατασχέσεις και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση αυξάνεται και ο έλεγχος της αγοράς γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος.

Από τις αρχές Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.746 αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι, με βασικό στόχο να προστατευθεί ο καταναλωτής, αλλά και να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο πασχαλινό τραπέζι πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και νομιμότητας. Μέσα από αυτή την εκτεταμένη επιχείρηση, κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφτασαν τα 244.770 ευρώ.

Πολύ πιο αυστηρή εικόνα από πέρυσι

Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει καθαρά ότι φέτος οι έλεγχοι εντάθηκαν σημαντικά. Το 2025 είχαν διενεργηθεί 4.236 έλεγχοι, είχαν κατασχεθεί 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων και είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 157.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι φέτος όχι μόνο αυξήθηκε αισθητά ο αριθμός των παρεμβάσεων, αλλά σχεδόν τριπλασιάστηκαν και οι ποσότητες των κρεάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινήθηκαν πιο έντονα και πιο στοχευμένα, σε μια αγορά που παραδοσιακά ανεβάζει ταχύτητα τις ημέρες πριν από το Πάσχα.

Το βάρος έπεσε σε τρόφιμα, αγορές και εστίαση

Από τους 5.746 ελέγχους, οι 2.498 έγιναν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα οποία επέβαλαν και το σύνολο σχεδόν των προστίμων. Η στόχευση ήταν ευρεία και κάλυψε κλειστές αγορές, λαϊκές, παζάρια, καταστήματα τροφίμων, χώρους εστίασης, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Ενδεικτικά, οι έλεγχοι αφορούσαν:

943 πωλητές σε κλειστές αγορές, λαϊκές και παζάρια

323 παντοπωλεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία

302 καταστήματα εστίασης

207 αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

29 πρατήρια καυσίμων

415 ζυγαριές

Αντίστοιχα, ως προς την κατανομή των προστίμων, τα μεγαλύτερα ποσά καταγράφηκαν σε πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, παντοπωλεία και καταστήματα εστίασης.

11 τόνοι κρέατος εκτός αγοράς

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προχώρησαν σε 2.236 ελέγχους, από τους οποίους οι 1.443 αφορούσαν την εσωτερική αγορά, οι 760 εξαγωγές και οι 33 λειτουργούντα σφαγεία εντός της Αττικής.

Από αυτούς τους ελέγχους προέκυψαν 46 κατασχέσεις, με συνολικό βάρος 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος, ενώ έγιναν και 146 συστάσεις συμμόρφωσης. Σε σχέση με πέρυσι, οι έλεγχοι στην αγορά αυξήθηκαν κατά 19%, οι έλεγχοι στις εξαγωγές κατά 48%, ενώ οι κατασχεμένες ποσότητες κρεάτων σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Έλεγχοι και στη δημόσια υγεία

Παράλληλα, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησαν 1.012 ελέγχους. Το πεδίο και εδώ ήταν ευρύ, με παρεμβάσεις σε εστίαση, λιανεμπόριο, κομμωτήρια και καταστήματα τροφίμων.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι αφορούσαν:

404 υπηρεσίες εστίασης

267 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

136 κομμωτήρια

121 καταστήματα τροφίμων

Την ίδια ώρα, έγιναν και 948 έλεγχοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στοιχείο που δείχνει ότι η παρέμβαση των μηχανισμών δεν περιορίστηκε μόνο στα τρόφιμα και στα εποχικά προϊόντα.

«Μηδενική ανοχή» το μήνυμα της Περιφέρειας

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την αγορά, τονίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια ενίσχυσε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Το μήνυμα που βγαίνει από την Περιφέρεια είναι σαφές: όποιος επιχειρεί να κινηθεί εκτός κανόνων, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

