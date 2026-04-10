Πάτρα: Νέο τοπίο στα αμνοερίφια λόγω ακρίβειας – Επάρκεια στην αγορά, αλλά φρένο από το πορτοφόλι

Με αυξήσεις γύρω στο φ10% σε σχέση με πέρυσι -και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη υψηλότερα- διαμορφώνεται η αγορά αμνοεριφίων το φετινό Πάσχα, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που δέχεται συνολικά το πασχαλινό τραπέζι.

Στην αγορά της Πάτρας, το κατσίκι, το αρνί και η συκωταριά, διατίθενται από τα συνοικιακά κρεοπωλεία σε τιμή που κυμαίνεται γύρω στα 17 ευρώ, ενώ στα αρνιά γάλακτος οι τιμές είναι αυξημένες κατά ένα ακόμα ευρώ.

Μια από τις δυσκολίες των κρεοπωλείων για φέτος, ήταν οι ελλείψεις σε προϊόντα, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων και άλλες ζωονόσοι μείωσαν αρκετά την εγχώρια παραγωγή. Παρ’ όλο που οι τιμές δεν έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε σχέση με την περυσινή χρονιά, οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν λιγότερο το παραδοσιακό αρνί, καθώς υπάρχουν αναφορές πως μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη η κατανάλωση στην αγορά ήταν μειωμένη κατά 15-20% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τον ΟΚΑΑ, μικρή αύξηση της τάξης του ενός ευρώ υπάρχει και στην αγορά χονδρικής σε σύγκριση με το Πάσχα του 2025.

Ο Κώστας Παπαδήμας, κρεοπώλης στην Πάτρα, ανέφερε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» πως οι τιμές είναι σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, όμως υπήρξε πρόβλημα στην αγορά λόγω ελλείψεων στον πρωτογενή τομέα. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και το κρεοπωλείο «Ο Μάρκος», στην οδό Πατρέως, αναφέροντας πως η αγορά βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το 2025, δίχως να υπάρχει αισιοδοξία ή απαισιοδοξία μέχρι την κορύφωση των γιορτών. Ο Χρήστος Ράπτης, από το ομώνυμο κρεοπωλείο, ήταν λιγότερο φειδωλός στις δηλώσεις του: «Είμαστε μια χώρα που δεν παράγει. Οι τιμές θα ήταν καλύτερες αν υπήρχε μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή». Τόνισε πως οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων έχουν αλλάξει, με την πλειοψηφία να στρέφεται σε κοτόπουλο και χοιρινό. «Τα μικρά κρεοπωλεία εξυπηρετούν τους μόνιμους πελάτες τους όσο μπορούν» πρόσθεσε, σχηματίζοντας μια εικόνα σχετικά με τις ελλείψεις και τις δυσκολίες της αγοράς.

Η «Π» επικοινώνησε και με τον Ανδρέα Σκάγια, του ομώνυμου σφαγείου στην ΒΙΠΕ, που εξέφρασε την αγορά χονδρικής. Χαρακτήρισε την κατάσταση φέτος ως υποφερτή, λέγοντας χαρακτηριστικά «ούτε κρύο, ούτε ζέστη», με την τιμή αγοράς των ζωντανών ζώων από τους παραγωγούς να βρίσκεται γύρω στα 9,50 με 10,00 ευρώ το κιλό.

Στο μέτωπο των ελέγχων, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή δήλωσε σε ανακοίνωσή της πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και την επάρκεια προϊόντων και επιλογών για τον καταναλωτή.

