«Μποναμάδες» στην Πάτρα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη εμποροπανήγυρη

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ο Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη «Μποναμάδες», η οποία θα διεξαχθεί στις 28, 29, 30 και 31 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τις 17 έως και τις 22 Δεκεμβρίου στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του Παλαιού Αρσακείου (Μαιζώνος 19), είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protodp@patras.gr.

Χώρος και αριθμός αδειών

Η εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων έως την οδό Ρήγα Φεραίου. Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων αδειών ανέρχεται σε 70.

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

Στην εμποροπανήγυρη επιτρέπεται η διάθεση:

Χριστουγεννιάτικων ειδών και ειδών στολισμού

Βιομηχανικών ειδών δώρων

Παιδικών παιχνιδιών

Μπαλονιών

Ψεύτικων κοσμημάτων

Εκκλησιαστικών ειδών

Ξηρών καρπών και κάστανων (με άδεια φορητής εγκατάστασης έψησης)

Γλυκισμάτων

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.).

Κατηγορίες εγκρίσεων συμμετοχής

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν ως εξής:

75% σε κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας

10% σε πωλητές λαϊκών αγορών

10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου

5% σε κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

Αίτηση (διαθέσιμη από την Υπηρεσία και το site του Δήμου)

Αντίγραφο άδειας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης

Πιστοποιητικό υγείας (σε περίπτωση διάθεσης γλυκισμάτων)

Δημοτική ενημερότητα

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής

Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται το είδος των προϊόντων και οι διαστάσεις του πάγκου. Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία.

Προδιαγραφές και τέλη

Οι πάγκοι θα έχουν διαστάσεις από 2 έως 4 μέτρα μήκος και έως 2 μέτρα πλάτος.

Το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορίζεται:

80 ευρώ για πάγκο έως 2 μέτρα

160 ευρώ για πάγκο έως 4 μέτρα

Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου και η απομάκρυνση μία ημέρα μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης, με ευθύνη των συμμετεχόντων.

