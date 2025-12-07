Μπουφάν για τους Αστυνομικούς-Το «ευχαριστώ» από την Ενωση Αστυνομικών Αχαΐας

07 Δεκ. 2025 15:14
Σε μια όμορφη πρωτοβουλία προχωρήσαν πρακτορεία ασφαλειών της Πάτρας τα οποίο προσέφερε μπουφάν σε αστυνομικούς μετά από αίτημά της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας η οποία με ανακοίνωση τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την εταιρεία «Ασφάλειες Γεωργίου Α.Ε.» με έδρα την Πάτρα, για την ευγενική της χορηγία.

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο και απαιτητικό έργο των συναδέλφων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Τροχαίας, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, η εταιρεία προσέφερε, κατόπιν ενεργειών του Προεδρείου της Ένωσής μας, δεκατρείς (13) επενδυτές ψύχους, συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στα Τμήματα Τροχαίας Πατρών και Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐας, με στόχο την προστασία και τη διευκόλυνση των αστυνομικών.

Η Ένωσή μας, εκτιμώντας αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία και ιδιαιτέρως την ευαισθησία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημητρίου, απένειμε, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης, μία αναμνηστική πλακέτα. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, από τον Προέδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης .

Η Ένωση μας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της, να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον συνάδελφο, να βελτιώνει το εργασιακό του περιβάλλον και να διαφυλάσσει τα δικαιώματά του”.

