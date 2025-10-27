«Μπουζούκια στην πίστα»: Η παράσταση που αρέσει έρχεται στην Πάτρα για μία μόνο βραδιά στο Χάραμα

Η πιο σουρεάλ, νοσταλγική και διασκεδαστική μουσική εμπειρία της χρονιάς κάνει στάση στην Πάτρα! Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, το Χάραμα μεταμορφώνεται σε σκηνή λαϊκού κέντρου των ’80s, με την παράσταση «Μπουζούκια στην πίστα», ένα μουσικό αφιέρωμα στη χρυσή εποχή των σκυλάδικων, γεμάτο ρυθμό, πάθος, φώτα και… περμανάντ!

27 Οκτ. 2025 12:38
Pelop News

Η Βαγγελιώ Φασουλάκη, ο Γιώργης Μανωλάκης και ο Θοδωρής Σούκας ενώνουν δυνάμεις με μια εκρηκτική μπάντα και προσκαλούν το πατρινό κοινό σε ένα ταξίδι στην πιο παρεξηγημένη αλλά και θρυλική δεκαετία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μια βραδιά με τραγουδιστές που “ματώνουν”, τραγουδάρες που “ξύνουν πληγές” και ποτά που “σβήνουν φωτιές”.

Η παράσταση «Μπουζούκια στην πίστα» ζωντανεύει το πνεύμα των αυθεντικών λαϊκών μαγαζιών των ’80s – μια εποχή που τα μπουζούκια, οι λάμψεις, οι βάτες και οι μεγάλες φωνές έγραψαν ιστορία.

Η σουρεάλ περσόνα της Βαγγελιώς Φασουλάκη, ο πολυδιάστατος Γιώργης Μανωλάκης στο ρόλο του “μπουζουκσή της εποχής” και ο βιντάζ ερμηνευτής Θοδωρής Σούκας, παρέα με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, δημιουργούν μια τετράωρη μουσική παράσταση-φόρο τιμής στο λαϊκό πάθος και τη νυχτερινή διασκέδαση όπως τη ζούσε μια ολόκληρη γενιά.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Βαγγελιώ Φασουλάκη – φωνή

Γιώργης Μανωλάκης – μπουζούκι, φωνή

Θοδωρής Σούκας – φωνή

Νίκος Σιδηροκαστρίτης – τύμπανα

Παναγιώτης Καπιζιώνης – μπουζούκι

Μάριος Δημητρόπουλος – αρμόνιο

Στέφανος Κουρουπάκης – ηλεκτρικό μπάσο

Γιώργος Παπαδόπουλος – ηλεκτρική κιθάρα

Φωτισμοί: Γιώργος Ρώμας

Ηχοληψία: Γιώργος Καρυώτης

Διάρκεια: 4 ώρες

Παραγωγή: Imaginart Live

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου – Χάραμα, Πάτρα

Κρατήσεις: 2610 671639 / 672444

Η παράσταση που επαναφέρει τον ήχο, το ύφος και τη λάμψη μιας εποχής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή της Ελλάδας. Πειράζει; Ε όχι, δεν πειράζει!
