BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης

Πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής

BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης Ο βιρτουόζος πιανίστας Κωστής Χριστοδούλου, εμφανίζεται αύριο Παρασκευή με το σχήμα του
30 Οκτ. 2025 19:00
Pelop News

Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα Πέμπτη, το BRIDGES Jazz Festival, έναν νέο πολιτιστικό θεσμό που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην πόλη και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσια γιορτή της σύγχρονης ελληνικής τζαζ. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Θέατρο «Λιθογραφείον» έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στην κλασική μουσική παιδεία και την ανοιχτή δημιουργικότητα της τζαζ. Ενα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει κοινά, σκηνές και εποχές μέσα από τη γλώσσα της μουσικής.

Η φετινή θεματική, με τον τίτλο «4-3-2-1», χαρτογραφεί την εξέλιξη της μουσικής συνομιλίας μέσα από τέσσερις διαφορετικές μορφές έκφρασης, quartet, trio, duo και solo, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης και κατανόησης της πολυφωνίας της τζαζ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ έχει ο Σπήλιος Καστάνης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής τζαζ σκηνής, γνωστός για τις συνεργασίες του με σπουδαίους μουσικούς και τη συμβολή του στην προώθηση του είδους στη χώρα μας.

Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 21:30 με το Harris Lambrakis Quartet, σε ένα πρόγραμμα που ενώνει Ανατολή και Δύση μέσα από modal αναζητήσεις και βαθιά μουσική συνοχή. Ακολουθούν οι εμφανίσεις του Costis Christodoulou Trio (Παρασκευή 31/10), του Beyond Patras Sky Duo (Σάββατο 1/11) και του Giorgos Kokkinaris Solo (Κυριακή 2/11), που θα ολοκληρώσει το τετραήμερο με ένα σόλο κοντραμπάσο πρόγραμμα γεμάτο ένταση και σιωπή.

Το BRIDGES Jazz Festival πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Ιδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα.

Εισιτήρια: – Ημερήσιο: Κανονικό: 12 ευρώ, Μειωμένο: 8 ευρώ (άνεργοι, φοιτητές, ηλικίες 65+). – Εισιτήριο 4 ημερών: Κανονικό: 35 ευρώ, Μειωμένο: 25 ευρώ.

Προπώληση: ticketservices.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
20:25 Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
20:18 Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης
20:05 Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο
20:00 Πυρόπληκτοι: Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
19:53 ΝΔ: Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενόψει των εσωκομματικών εκλογών
19:46 Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης
19:41 Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών
19:36 Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία
19:34 Θ. Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: « Είμαι αισιόδοξος για το ανδρικό βόλεϊ»
19:26 Δυστύχημα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό
19:17 «Τσουνάμι» λουκέτων στα ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα, η αντίδραση των εργαζομένων
19:16 Δείτε ποιες πατρινές αθλήτριες κλήθηκαν για προπονήσεις-αξιολόγηση με την Εθνική ομάδα Γυναικών
19:09 Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών από το 2026, τι είπε για τα τουρκικά Bayraktar
19:08 Γαλλία: Ένοπλοι ντυμένοι αστυνομικοί μπήκαν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών ΒΙΝΤΕΟ
19:00 BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης
18:52 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση κατά 1%
18:40 Έχει πάρει τον «αέρα» των Ελλήνων ο Βασίλης Σπανούλης – Μόνο νίκες στην Ελλάδα με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ