BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης
Πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής
Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα Πέμπτη, το BRIDGES Jazz Festival, έναν νέο πολιτιστικό θεσμό που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην πόλη και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσια γιορτή της σύγχρονης ελληνικής τζαζ. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Θέατρο «Λιθογραφείον» έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στην κλασική μουσική παιδεία και την ανοιχτή δημιουργικότητα της τζαζ. Ενα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει κοινά, σκηνές και εποχές μέσα από τη γλώσσα της μουσικής.
Η φετινή θεματική, με τον τίτλο «4-3-2-1», χαρτογραφεί την εξέλιξη της μουσικής συνομιλίας μέσα από τέσσερις διαφορετικές μορφές έκφρασης, quartet, trio, duo και solo, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης και κατανόησης της πολυφωνίας της τζαζ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ έχει ο Σπήλιος Καστάνης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής τζαζ σκηνής, γνωστός για τις συνεργασίες του με σπουδαίους μουσικούς και τη συμβολή του στην προώθηση του είδους στη χώρα μας.
Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 21:30 με το Harris Lambrakis Quartet, σε ένα πρόγραμμα που ενώνει Ανατολή και Δύση μέσα από modal αναζητήσεις και βαθιά μουσική συνοχή. Ακολουθούν οι εμφανίσεις του Costis Christodoulou Trio (Παρασκευή 31/10), του Beyond Patras Sky Duo (Σάββατο 1/11) και του Giorgos Kokkinaris Solo (Κυριακή 2/11), που θα ολοκληρώσει το τετραήμερο με ένα σόλο κοντραμπάσο πρόγραμμα γεμάτο ένταση και σιωπή.
Το BRIDGES Jazz Festival πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Ιδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα.
Εισιτήρια: – Ημερήσιο: Κανονικό: 12 ευρώ, Μειωμένο: 8 ευρώ (άνεργοι, φοιτητές, ηλικίες 65+). – Εισιτήριο 4 ημερών: Κανονικό: 35 ευρώ, Μειωμένο: 25 ευρώ.
Προπώληση: ticketservices.gr
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News