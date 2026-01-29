Χαϊδάρι: Εξαφανίστηκε 38χρονος, ΦΩΤΟ

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

29 Ιαν. 2026 22:35
Pelop News

Στο Χαϊδάρι έχει σημάνει συναγερμός από την εξαφάνιση του 38χρονου Νίκου το απόγευμα της Πέμπτης (29/01/2026) με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 38χρονου από το Χαιδάρι άμεσα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων
του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», η Κυνοφιλική Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο,
καθώς και οι εθελοντικές ομάδες ΔΕΛΤΑ, ΕΕΕΔΕΑ (Ελληνική Ένωση Έρευνας &Διάσωσης Εθελοντών Αττικής) που βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Ο Νίκος Σακελλαρίδης έχει ύψος 1,74 μ., είναι 68 κιλά περίπου, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, φοράει γυαλιά μυωπίας και έχει γένια μιας εβδομάδας.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο-μπλε μπουφάν NAUTICA, τζιν παντελόνι, γκρι ανοιχτό φούτερ και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

