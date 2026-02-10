Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια

Στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου οι μαθητές έχουν κατέβει σε κατάληψη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε μέτρα που χαρακτηρίζουν «ιδιόμορφο σωφρονισμό». Η αιτία; Όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, η διευθύντρια του σχολείου φέρεται να επέβαλε χειρωνακτικές εργασίες στον προαύλιο χώρο, με στόχο τη διαγραφή απουσιών και αποβολών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκια με τσάπες για να απομακρύνουν νερά από τον προαύλιο χώρο — χωρίς επίβλεψη και χωρίς να έχει ζητηθεί η συγκατάθεση των γονέων. «Αν κάποιος τραυματιζόταν, ποιος θα είχε την ευθύνη;», αναρωτιέται μια μητέρα, που περιγράφει την κατάσταση ως επικίνδυνη.

Η ένταση στο σχολείο δεν είναι νέα. Τον Δεκέμβριο, ένα περιστατικό με εκπαιδευτικό που τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης είχε ήδη φέρει το σχολείο στο προσκήνιο. Σήμερα, οι μαθητές μιλούν για ένα αυταρχικό κλίμα που περιορίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Οι σχολικές εκδρομές έχουν ακυρωθεί, και τα μόνα «αντίδοτα» ήταν δύο σύντομοι περίπατοι που δεν επαρκούν για να αμβλύνουν την ένταση.

Γονείς καταγγέλλουν ότι οι μαθητές πηγαίνουν για να ζητήσουν τη διαγραφή απουσιών, αλλά η απάντηση που παίρνουν είναι αόριστη: «Θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς». Το αποτέλεσμα είναι μια σχολική κοινότητα σε αναβρασμό, που αμφισβητεί τις πρακτικές της διεύθυνσης και αναζητά ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά, το υπουργείο Παιδείας με αφορμή τις καταγγελίες, έχει διατάξει ΕΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω διευθύντρια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Γενικό Γραμματέα Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

