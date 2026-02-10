Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκια με τσάπες για να απομακρύνουν νερά από τον προαύλιο χώρο — χωρίς επίβλεψη και χωρίς να έχει ζητηθεί η συγκατάθεση των γονέων.

Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια
10 Φεβ. 2026 16:32
Pelop News

Στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου οι μαθητές έχουν κατέβει σε κατάληψη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε μέτρα που χαρακτηρίζουν «ιδιόμορφο σωφρονισμό». Η αιτία; Όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, η διευθύντρια του σχολείου φέρεται να επέβαλε χειρωνακτικές εργασίες στον προαύλιο χώρο, με στόχο τη διαγραφή απουσιών και αποβολών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκια με τσάπες για να απομακρύνουν νερά από τον προαύλιο χώρο — χωρίς επίβλεψη και χωρίς να έχει ζητηθεί η συγκατάθεση των γονέων. «Αν κάποιος τραυματιζόταν, ποιος θα είχε την ευθύνη;», αναρωτιέται μια μητέρα, που περιγράφει την κατάσταση ως επικίνδυνη.

Η ένταση στο σχολείο δεν είναι νέα. Τον Δεκέμβριο, ένα περιστατικό με εκπαιδευτικό που τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης είχε ήδη φέρει το σχολείο στο προσκήνιο. Σήμερα, οι μαθητές μιλούν για ένα αυταρχικό κλίμα που περιορίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Οι σχολικές εκδρομές έχουν ακυρωθεί, και τα μόνα «αντίδοτα» ήταν δύο σύντομοι περίπατοι που δεν επαρκούν για να αμβλύνουν την ένταση.

Γονείς καταγγέλλουν ότι οι μαθητές πηγαίνουν για να ζητήσουν τη διαγραφή απουσιών, αλλά η απάντηση που παίρνουν είναι αόριστη: «Θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς». Το αποτέλεσμα είναι μια σχολική κοινότητα σε αναβρασμό, που αμφισβητεί τις πρακτικές της διεύθυνσης και αναζητά ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά, το υπουργείο Παιδείας με αφορμή τις καταγγελίες, έχει διατάξει ΕΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω διευθύντρια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Γενικό Γραμματέα Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 «Το εγκατέλειψε στον δρόμο δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε σοκ», πατέρας έδειρε 62χρονο που παρέσυρε το παιδί του
17:37 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»
17:27 Γαλλία: Πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα και τη θεία του
17:17 Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές
17:12 Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
17:07 Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
17:04 Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Κακοκαιρία: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
16:48 Ελευσίνα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο 72χρονης – «Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου»
16:40 Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026
16:32 Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια
16:23 Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται ο Ναν για το παιχνίδι με τη Φενέρ
16:04 Αχαΐα: Οι πολλές αλλαγές της διετίας σε φορείς και κόμματα – Η πρόσφατη περίπτωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
15:56 Παναθηναϊκός: Στην Τούμπα χωρίς Κώτσιρα και Τσέριν για το κύπελλο
15:48 Η Google ξεκίνησε το μεγαλύτερο σκανάρισμα της Ελλάδας με οχήματα Street View
15:40 Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη – Ποια δρώμενα θα γίνουν
15:32 Νετανιάχου: Θα παρουσιάσω στον Τραμπ τις θέσεις μας για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
15:24 Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια έχουν ουσία από παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:16 Ορεινή Ναυπακτία: Το αυθεντικό καταφύγιο φύσης και παράδοσης
15:08 Σύσκεψη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για Τέμπη, αγροτικές κινητοποιήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ