Χανιά: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Παραμένει προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 45χρονο για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η υπόθεση αφορούσε επεισόδιο κατά το οποίο ο οδηγός της Porsche επιτέθηκε στη σύζυγό του, χτυπώντας τη στο κεφάλι και στον λαιμό, ενώ την εξύβριζε και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, μπροστά στο 18 μηνών παιδί τους.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικού μεταμέλειας, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει δείξει ειλικρινή μεταμέλεια, παρά το γεγονός ότι κρατείται ήδη για 10 μήνες. Όπως αναφέρθηκε, οι γονείς του εξακολουθούν να καταβάλλουν τη διατροφή στην παθούσα, στοιχείο που θεωρήθηκε ενδεικτικό της έλλειψης προσωπικής ευθύνης.

Παραμένει κρατούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο

Παράλληλα, ο 45χρονος παραμένει προσωρινά προφυλακισμένος για το τροχαίο δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου, στο οποίο σκοτώθηκε ο Παναγιώτης Καράτζης, με βάση το άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας Χανίων λίγο πριν από το μοιραίο δυστύχημα, γεγονός που είχε προκαλέσει σεισμικές ανακατατάξεις στην τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. — με αντικαταστάσεις διευθυντών και εσωτερικές έρευνες.

Το περιστατικό συνδέθηκε, μάλιστα, με την πρόσφατη αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε όπλα, ναρκωτικά και εκκλησιαστική περιουσία, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Χανίων.

