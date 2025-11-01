Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά. Η απολογία του κράτησε περίπου δύο ώρες και έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
01 Νοέ. 2025 15:48
Pelop News

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και εμφανώς συντετριμμένος, ο 23χρονος οδηγήθηκε νωρίς το απόγευμα στα Δικαστήρια Χανίων για να απολογηθεί για τη δολοφονία του 51χρονου, που σημειώθηκε σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου. Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, κρίνοντας ότι συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας και πιθανότητας τέλεσης νέων πράξεων.

Η απολογία και ο ισχυρισμός του 23χρονου

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Απόστολο Λύτρα, ο 23χρονος υποστήριξε πως ενήργησε σε πανικό, θεωρώντας ότι το θύμα ετοιμαζόταν να τραβήξει όπλο.

«Εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Βρέθηκε εξ απροόπτου, δέχθηκε βρισιές και μια κίνηση που θεώρησε απειλητική. Πίστεψε ότι πάει να βγάλει όπλο και, δυστυχώς, έφερε μαζί του όπλο σε περίπτωση που ρίχνανε μπαλοθιές στη γιορτή. Το χρησιμοποίησε χωρίς να καταλάβει πού στόχευσε», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Η τραγωδία στο γλέντι

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 23χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβόλησε τον 51χρονο την ώρα που εκείνος χόρευε, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του φονικού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
15:13 ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους
15:12 Δ. Τσιόδρας από το «Agrown 2025»: «Οι πυλώνες της ΚΑΠ και προκλήσεις για παρόν και μέλλον»
15:00 Ιορδανία και Γερμανία: Η διεθνής δύναμη στη Γάζα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ
14:48 Μαρινάκης: «Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ΕΛΤΑ – Καμία απώλεια θέσεων για μόνιμους υπαλλήλους»
14:40 Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Σαλαμίνα: «Ήταν ανήμπορη να παλέψει – Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε
14:24 Η Χορολογική Εταιρεία Πατρών γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργίας με το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών
14:12 ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ
14:06 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα
14:00 Αργυρώ Ζέρβα στο «Agrown 2025»: «Συντονισμένη στρατηγική και νέες υποδομές για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα»
13:48 Αντώνης Σαμαράς: «Η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί»
13:36 Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ