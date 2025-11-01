Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και εμφανώς συντετριμμένος, ο 23χρονος οδηγήθηκε νωρίς το απόγευμα στα Δικαστήρια Χανίων για να απολογηθεί για τη δολοφονία του 51χρονου, που σημειώθηκε σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου. Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, κρίνοντας ότι συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας και πιθανότητας τέλεσης νέων πράξεων.

Η απολογία και ο ισχυρισμός του 23χρονου

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Απόστολο Λύτρα, ο 23χρονος υποστήριξε πως ενήργησε σε πανικό, θεωρώντας ότι το θύμα ετοιμαζόταν να τραβήξει όπλο.

«Εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Βρέθηκε εξ απροόπτου, δέχθηκε βρισιές και μια κίνηση που θεώρησε απειλητική. Πίστεψε ότι πάει να βγάλει όπλο και, δυστυχώς, έφερε μαζί του όπλο σε περίπτωση που ρίχνανε μπαλοθιές στη γιορτή. Το χρησιμοποίησε χωρίς να καταλάβει πού στόχευσε», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Η τραγωδία στο γλέντι

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 23χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβόλησε τον 51χρονο την ώρα που εκείνος χόρευε, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του φονικού.

