Χάος! Νέοι Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, εκρήξεις παντού ΦΩΤΟ

Και νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ σημειώθηκαν σήμερα (16/6/2025) ) το απόγευμα στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη.

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη – Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, περίπου στις 16:40 η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη και τα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν.



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις σε περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη.

Unprecedented bombings by the Israeli Air Force on Tehran, capital of Iran, right now.

