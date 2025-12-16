Χαρακόπουλος: Ώρα να συνδεθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή

Στην «μεγάλη εικόνα» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εστίασε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι εκεί λαμβάνονται οι καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Όπως ανέφερε, είναι πλέον αναγκαίο να επανασυνδεθεί η αγροτική παραγωγή με το ύψος των επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ξεκάθαρη επιλογή μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ο κ. Χαρακόπουλος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι, όπως είπε, η πόρτα του γραφείου του πρωθυπουργού παραμένει ανοιχτή στους αγρότες, σημειώνοντας ότι ο διάλογος, έστω και με δυσκολίες, βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι το σύνολο των αιτημάτων που κατατέθηκαν από τους αγρότες στη Νίκαια δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του, επικαλούμενος τόσο τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας όσο και το ενωσιακό δίκαιο.

Αναφερόμενος στο κόστος ενέργειας, έκανε λόγο για παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο αγροτικό πετρέλαιο και για επανεξέταση της κατανομής ενισχύσεων ανά καλλιέργεια, παραδεχόμενος ότι υπήρξαν αδικίες. Υπενθύμισε, επίσης, το πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» για το αγροτικό ρεύμα, σημειώνοντας ότι εξετάζεται η επέκταση και η βελτίωσή του, καθώς και η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΕΛΓΑ, επισημαίνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου και στόχο την αποζημίωση στο 100% για κάθε ασφαλιστικό αίτιο που καλύπτεται από τον οργανισμό. Τόνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης συνεπάγεται και αύξηση εισφορών, καλώντας σε ειλικρίνεια στον δημόσιο διάλογο.

Κλείνοντας, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για το επίπεδο της συζήτησης στη Βουλή, σημειώνοντας ότι κυριαρχούν οι υψηλοί τόνοι και η τοξικότητα, ενώ –όπως είπε– δεν κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις όταν δόθηκε θεσμικά η δυνατότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



