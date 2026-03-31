Χάρις Αλεξίου για Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή του επικήδειου λόγου της Χάρις Αλεξίου στην κηδεία της Μαρινέλλας, το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, εμφανώς συγκινημένη και με τρεμάμενη φωνή, στάθηκε μπροστά στο φέρετρο για να πει το τελευταίο αντίο σε μια γυναίκα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και πολλές γενιές καλλιτεχνών.

Στα πρώτα της λόγια, η Χάρις Αλεξίου έδωσε τον τόνο της αποχαιρετιστήριας ομιλίας της με μια φράση που συμπύκνωσε το βάρος της απώλειας: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου». Με αυτόν τον τρόπο συνέδεσε τη ζωή και τη διαδρομή της Μαρινέλλας με την ίδια την τέχνη της, σαν να έφτασε μέχρι το τέλος παραμένοντας πιστή στη σκηνή, στη φωνή και στην αποστολή της ως ερμηνεύτριας.

Η Αλεξίου μίλησε για το αποτύπωμα που άφησε η Μαρινέλλα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πολύ πιο πέρα, λέγοντας πως «μιλάει για εσένα όλος ο ελληνισμός, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη». Στην ίδια αναφορά, περιέγραψε μια προσωπικότητα που δεν κατακτούσε μόνο το κοινό της με τη φωνή και την παρουσία της, αλλά και τους ανθρώπους γύρω της με τον χαρακτήρα, το χιούμορ και τη ζεστασιά της.

Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή που επιχείρησε να απευθυνθεί προσωπικά στη Μαρινέλλα, λέγοντας «Μαρινέλλα μου, καπετάννισα. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα φανταστεί πως θα κάνω…», όμως η συναισθηματική φόρτιση την κατέβαλε και την ανάγκασε να σταματήσει για λίγο. Ήταν μια από τις πιο ανθρώπινες και βαριές στιγμές της τελετής, που αποτύπωσε όχι μόνο τον θαυμασμό της προς τη μεγάλη ερμηνεύτρια, αλλά και τον βαθύ προσωπικό δεσμό που ένιωθε μαζί της.

Συνεχίζοντας, η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη συνεργασία τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η Μαρινέλλα πλούτισε τη ζωή όσων τη γνώρισαν από κοντά. «Μας πλούτισες με πολύτιμες αναμνήσεις κυρά μου, το καταλαβαίνεις;» είπε, δίνοντας στον επικήδειο έναν τόνο σχεδόν εξομολογητικό, μακριά από κάθε τυπικότητα.

Ο επικήδειος της Αλεξίου ήταν ένας από τους δύο που εκφωνήθηκαν στην κηδεία της Μαρινέλλας, μαζί με εκείνον του Γιώργου Νταλάρα, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό πως η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους. Η οικογένεια, ωστόσο, επέλεξε δύο πρόσωπα με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό και ανθρώπινο βάρος για να τη συνοδεύσουν στο τελευταίο της αντίο.

Η στιγμή της ομιλίας της Χάρις Αλεξίου ξεχώρισε γιατί δεν λειτούργησε απλώς ως ένας επικήδειος λόγος, αλλά ως μια προσωπική, δημόσια εξομολόγηση για μια γυναίκα που υπήρξε σημείο αναφοράς. Και αυτός ήταν ίσως ο πιο ακριβής αποχαιρετισμός για τη Μαρινέλλα: λόγια λιτά, σπασμένα από τη συγκίνηση, αλλά γεμάτα αλήθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



