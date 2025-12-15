Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη στήριξη του κόμματός του στον αγώνα των αγροτών.

«Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών. Είναι ένας αγώνας που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο, και αυτό είναι κρίσιμο», ανέφερε, τονίζοντας ότι χωρίς σχέσεις εμπιστοσύνης δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος. Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από την πλευρά των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει το ζήτημα επικοινωνιακά, αντί να συνομιλήσει απευθείας με τους αγρότες. «Είναι δυνατόν αντί να πάει στο μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, να πηγαίνει στη Σταδίου για το μπλόκο της τροχαίας για το αλκοτέστ; Είναι αυτή στάση υπεύθυνης κυβέρνησης απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα;», διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, η κυβερνητική στρατηγική δεν απευθύνεται στους αγρότες αλλά στην υπόλοιπη κοινωνία, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. «Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να προσπαθεί να φέρει τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος και στη συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι αντί να λαμβάνει απαντήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα των αγροτών, δέχθηκε απαντήσεις που, όπως είπε, επιχειρούσαν να στοχοποιήσουν τους αγρότες. «Ρώταγα τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μου απαντούσαν για καρκινοπαθείς που δεν πάνε στο νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν», σχολίασε.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι η λογική του κοινωνικού αυτοματισμού είναι επικίνδυνη και δεν αποδίδει πλέον. «Η κοινωνία έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα των αγροτών είναι και δικό της πρόβλημα. Είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει στάση», υπογράμμισε.

