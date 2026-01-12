Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου

Νέο κάλεσμα προς τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που στα μπλόκα της Νίκαιας Λάρισας, των Μαλγάρων και στο Κάστρο Βοιωτίας καταγράφονται εισηγήσεις για μη συμμετοχή στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αγκάθι παραμένει η σύνθεση της αγροτικής αντιπροσωπείας, με τον κ. Χατζηδάκη να σημειώνει, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη διεξαγωγή δύο χωριστών συναντήσεων, έπειτα από αίτημα των αγροτοσυνδικαλιστών να μην καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Όπως εξήγησε, μία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και μία δεύτερη με εκπροσώπους άλλων μπλόκων.

Από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έγινε γνωστό ότι η δική τους αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στις 15:00, με τη συμμετοχή 16 μπλόκων καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων της Κρήτης.

Την ίδια ώρα, οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν στο αίτημά τους για συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια διάσπασης του κινήματος. Όπως ανέφεραν, το ενδεχόμενο μη προσέλευσης θα τεθεί προς συζήτηση στις απογευματινές συνελεύσεις των μπλόκων.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, η κυβέρνηση είχε απαντήσει θετικά στα 20 ήδη από την αρχή, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός κάλεσε σε διάλογο τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου. «Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν δύο διαφορετικές συναντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει», τόνισε, καλώντας τους αγροτοσυνδικαλιστές να επανεξετάσουν τη στάση τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενδεχόμενη άρνηση συμμετοχής στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα ήταν ακατανόητη τόσο για τους πολίτες όσο και για τον αγροτικό κόσμο, καθώς –όπως είπε– «να σε καλεί ο πρωθυπουργός σε διάλογο και να αρνείσαι, δεν έχει προηγούμενο».

