Χειροποίητα κεριά που «δεν τελειώνουν ποτέ»: Η Βασιλική Κασπίρη ανοίγει το εργαστήριό της

Μια τριήμερη χριστουγεννιάτικη στάση τέχνης και φωτός περιμένει το κοινό στην Τζώρτζη 3, όπου η Βασιλική Κασπίρη υποδέχεται όσους αγαπούν το χειροποίητο κερί και τις ιστορίες που αυτό μπορεί να φωτίσει.

Χειροποίητα κεριά που «δεν τελειώνουν ποτέ»: Η Βασιλική Κασπίρη ανοίγει το εργαστήριό της
05 Δεκ. 2025 15:12
Pelop News

Με το σύνθημα «Ένα κερί (που δεν τελειώνει ποτέ) ομορφαίνει τη γιορτή!», η δημιουργός Βασιλική Κασπίρη προσκαλεί το κοινό σε μια τριήμερη ατμοσφαιρική συνάντηση στο εργαστήριό της, στην καλλιτεχνογειτονιά της Τζώρτζη 3, στην Πάτρα.

Η έκθεση – ανοιχτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025 – θα λειτουργεί σε δύο ζώνες: 11.00-13.00 και 18.00-21.00, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν από κοντά τα μοναδικά χειροποίητα κεριά της καλλιτέχνιδας.

Τα κεριά της Βασιλικής Κασπίρη , γνωστά για τις υφές, τα χρώματα και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντανακλούν το φως, αποτελούν μικρά αντικείμενα τέχνης που κουβαλούν κάτι παραπάνω από υλικό και φλόγα: μια αίσθηση θαλπωρής, γιορτής και συνέχειας. Όπως λέει και η ίδια μέσα από την πρόσκλησή της, ένα κερί μπορεί να γίνει ο πιο απλός αλλά ουσιαστικός τρόπος να ζεστάνει κανείς τον χώρο και τη διάθεση των ημερών.

Το εργαστήρι της δημιουργού θα παραμείνει ανοιχτό για όλους  όσους αναζητούν ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα αντικείμενο με προσωπικότητα ή απλώς λίγη καλλιτεχνική λάμψη μέσα στο χειμώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή
17:11 Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ
17:08 Το πρόγραμμα της 5ης φάσης της league phase του Κυπέλλου
17:00 Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα
16:55 Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»
16:49 Η Φον Ντε Λάιεν θα συναντηθεί με τον Μερτς, τι θα πουν για την Ουκρανία
16:40 Δράση από τον ΠΟ Τροχοπέδιλων με την στήριξη της Περιφέρειας
16:31 Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ
16:23 Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία
16:16 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο ΦΩΤΟ
16:09 Δείτε για ποιο λόγο άλλαξε μέρα το ΑΟ Αιγιαλέων-ΑΕΚ
16:02 Πάτρα:«Εξαφανίστηκαν» τα μηχανήματα της ιστορικής λουκουμοποιίας «Αφοί Αγγελόπουλοι»
15:59 Γυναίκες, ποδόσφαιρο και μια αλήθεια που μόνο ο Κωνσταντίνος Μάγνης μπορούσε να γράψει
15:51 Με 2% ανάπτυξη έτρεξε το ΑΕΠ, δείτε εικόνα σε επενδύσεις και κατανάλωση
15:43 Η ΕΣΠΕΠ δίνει «Πάσα στην Ανθρωπιά»
15:36 Μουντιάλ: Το μήνυμα του Τραμπ στον Ινφαντίνο πριν από την κλήρωση
15:30 Προειδοποίηση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι λέει ο Πέσκοφ
15:24 Το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών με τον Τάσο Σταθόπουλο
15:17 Πράμαντα: Η “καρδιά” των Τζουμέρκων
15:12 Χειροποίητα κεριά που «δεν τελειώνουν ποτέ»: Η Βασιλική Κασπίρη ανοίγει το εργαστήριό της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ