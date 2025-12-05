Χειροποίητα κεριά που «δεν τελειώνουν ποτέ»: Η Βασιλική Κασπίρη ανοίγει το εργαστήριό της

Με το σύνθημα «Ένα κερί (που δεν τελειώνει ποτέ) ομορφαίνει τη γιορτή!», η δημιουργός Βασιλική Κασπίρη προσκαλεί το κοινό σε μια τριήμερη ατμοσφαιρική συνάντηση στο εργαστήριό της, στην καλλιτεχνογειτονιά της Τζώρτζη 3, στην Πάτρα.

Η έκθεση – ανοιχτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025 – θα λειτουργεί σε δύο ζώνες: 11.00-13.00 και 18.00-21.00, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν από κοντά τα μοναδικά χειροποίητα κεριά της καλλιτέχνιδας.

Τα κεριά της Βασιλικής Κασπίρη , γνωστά για τις υφές, τα χρώματα και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντανακλούν το φως, αποτελούν μικρά αντικείμενα τέχνης που κουβαλούν κάτι παραπάνω από υλικό και φλόγα: μια αίσθηση θαλπωρής, γιορτής και συνέχειας. Όπως λέει και η ίδια μέσα από την πρόσκλησή της, ένα κερί μπορεί να γίνει ο πιο απλός αλλά ουσιαστικός τρόπος να ζεστάνει κανείς τον χώρο και τη διάθεση των ημερών.

Το εργαστήρι της δημιουργού θα παραμείνει ανοιχτό για όλους όσους αναζητούν ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα αντικείμενο με προσωπικότητα ή απλώς λίγη καλλιτεχνική λάμψη μέσα στο χειμώνα.

