Χεζμπολάχ: Εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες και drones στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Οι σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι σειρήνες που καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο ήχησαν σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ, μετέδωσαν οι Times of Israel.

Οι σειρήνες ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Kiryat Shmona, Tel Hai και Misgav Am.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε η Jerusalem Post, οι IDF (Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ χτύπησαν τρεις μαχητές της Λιβανέζικης Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, καθώς η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε αρκετές επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε ένα από τα πλήγματα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε ένοπλο της Χεζμπολάχ που εντοπίστηκε να εξέρχεται από στρατιωτική δομή στη Νακούρα. Αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δύο επιπλέον ένοπλοι που δρούσαν κοντά στην Ayta ash Shab αποτέλεσαν στόχο των IDF.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής ότι ένα από τα μέλη της σκοτώθηκε, με τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι σκοτώθηκε στην επίθεση στη Νακούρα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η Χαμάς εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση προς το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με αναφορές των ξένων ΜΜΕ, είδηση που επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με το iefimerida, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μεγάλη πυραυλική» επίθεση σήμερα στο Τελ Αβίβ, όπου ο ισραηλινός στρατός σήμανε σειρήνες προειδοποιώντας για επίθεση με ρουκέτες.

Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες δεν είχαν ακουστεί στο Τελ Αβίβ τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Sirens sounded in Tel Aviv, says the IDF, marking the first time rockets have been fired at the city in months. Hamas has claimed responsibility. https://t.co/pN9E82Xf9o

— CNN (@CNN) May 26, 2024