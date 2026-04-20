Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Επιτυχημένη περίοδος – Ξεπέρασαν τις 190.000 τα εισιτήρια

Η φετινή χειμερινή σεζόν για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ολοκληρώθηκε χθες, αφήνοντας πίσω της ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα τόσο για την ίδια την εγκατάσταση όσο και για την τοπική οικονομία. Η «αυλαία» έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου, με τις τελικές επιδόσεις να αναμένονται επίσημα στο τέλος της εβδομάδας, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια εξαιρετική χρονιά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 190.000 εισιτήρια κόπηκαν από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και το κλείσιμο της σεζόν, αριθμός που φέρνει τη φετινή περίοδο κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μέχρι και το προηγούμενο σαββατοκύριακο, οι επισκέπτες είχαν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, ενώ η παράταση της λειτουργίας μέχρι τα μέσα Απριλίου έδωσε την ώθηση για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σεζόν πριν από δύο χρόνια, όταν ο ήπιος χειμώνας είχε περιορίσει τη λειτουργία του κέντρου σε μόλις 11 ημέρες. Φέτος, ωστόσο, οι έντονες χιονοπτώσεις και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν τη συνεχή λειτουργία για σχεδόν τέσσερις μήνες, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για χιονοδρομία ακόμη και μέσα στον Απρίλιο.

Οπως σημείωσε ο κ. Αγριος, «είναι σπάνιο να έχουμε τον Απρίλιο τόσο καλές συνθήκες χιονοδρομίας», επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε, είναι ήδη βέβαιο πως θα καταγραφεί ως μία από τις καλύτερες σε επίπεδο τζίρου.

Παράλληλα, η επιμήκυνση της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων είχε σημαντικό αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία. Επιχειρήσεις εστίασης, καταστήματα και τουριστικά καταλύματα στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων κατέγραψαν αυξημένη κίνηση, ενισχύοντας τον συνολικό τζίρο της περιοχής.

Σε εορταστικό κλίμα, η διοίκηση του Χιονοδρομικού προχώρησε και στη διοργάνωση μικρής γιορτής τη Δευτέρα του Πάσχα, με ψήσιμο αρνιού, πασχαλινά εδέσματα και αναψυκτικά για εργαζόμενους και επισκέπτες, δίνοντας έναν συμβολικό και αισιόδοξο τόνο στο κλείσιμο της σεζόν.

Με τα επίσημα στοιχεία να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, όλα δείχνουν πως η φετινή χρονιά θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως έναν από τους σημαντικότερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας.

