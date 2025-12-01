Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 151 νεκροί στην πιο φονική πυρκαγιά των τελευταίων 75 ετών – 13 συλλήψεις για διαφθορά και μη ασφαλή υλικά

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ συνεχίζουν τις έρευνες στο συγκρότημα Wang Fuk Court, όπου η καταστροφική πυρκαγιά άφησε πίσω της τουλάχιστον 151 νεκρούς, δεκάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες άστεγους, ενώ ξεσπά κύμα οργής για τις καταγγελίες περί ακατάλληλων υλικών και ελλιπούς πυροπροστασίας.

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 151 νεκροί στην πιο φονική πυρκαγιά των τελευταίων 75 ετών - 13 συλλήψεις για διαφθορά και μη ασφαλή υλικά
01 Δεκ. 2025 13:11
Pelop News

Οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις εντατικές έρευνες στους πολυώροφους πύργους κατοικιών του συγκροτήματος Wang Fuk Court, όπου η τεράστια πυρκαγιά της Τετάρτης κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 151 ανθρώπους και άφησε εκατοντάδες χωρίς στέγη. Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο τεσσάρων από τα επτά κτίρια και έχει εντοπίσει σορούς σε κλιμακοστάσια και στις οροφές.

Χιλιάδες πολίτες απότισαν φόρο τιμής στα θύματα -ανάμεσά τους εννέα οικιακές βοηθούς από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες- με την ουρά των πενθούντων να ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο. Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα διοργανώνονται ολονυκτίες στο Τόκιο και το Λονδίνο.

Περίπου 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υλικά που εξετάστηκαν σε τέσσερις πύργους δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης, γεγονός που ενισχύει την οργή των κατοίκων, οι οποίοι εδώ και μήνες προειδοποιούσαν για τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι εργασίες ανακαίνισης.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ έχει ήδη προχωρήσει σε 13 συλλήψεις στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανής διαφθοράς και χρήσης μη ασφαλών υλικών. Μεταξύ των συλληφθέντων αναφέρεται και ο 24χρονος Μάιλς Κουάν, ο οποίος συμμετείχε σε ηλεκτρονική καμπάνια υπέρ ανεξάρτητης διερεύνησης των αιτίων —σύμφωνα με πηγές που cκατονόμασαν την εμπλοκή του— αν και το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη σύλληψη.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα τρία κτίρια που απομένει να ελεγχθούν είναι τα πιο δύσκολα και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κατοικούσαν στο συγκρότημα. Πάνω από 1.100 μεταφέρθηκαν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας και περίπου 680 σε ξενοδοχεία. Παράλληλα, παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και διευκολύνσεις για την έκδοση νέων επίσημων εγγράφων.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά αποθήκης. Οι ένοικοι είχαν διατυπώσει από το 2024 σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πύργων, όμως οι αρχές τους είχαν καθησυχάσει ότι ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός».

