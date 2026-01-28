Χωριό στην Πέλλα ζητά ιερέα με αγγελία: Προσφέρει δωρεάν σπίτι και θέρμανση ΒΙΝΤΕΟ

Με αγγελία αναζητά μόνιμο ιερέα η ορεινή κοινότητα Παναγίτσας στην Πέλλα, προσφέροντας μάλιστα δωρεάν στέγη και κάλυψη θέρμανσης, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που υπάρχει από το 2018, όταν ο προηγούμενος ιερέας αποχώρησε για λόγους υγείας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, η απουσία μόνιμου ιερέα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, καθώς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν βασικές λατρευτικές και ποιμαντικές ανάγκες. «Κάναμε μία πρόσκληση για να έρθει μόνιμος παπάς στο χωριό. Όταν δεν υπάρχει ιερέας, είναι πρόβλημα», ανέφερε.

Στην αγγελία, οι τοπικοί φορείς καλούν κάθε ενδιαφερόμενο ιερέα να αναλάβει τα καθήκοντά του, με μοναδική προϋπόθεση τη μόνιμη εγκατάσταση με την οικογένειά του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μετάθεσης από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας. Ως κίνητρο, η κοινότητα προσφέρει μονοκατοικία για τη διαμονή της οικογένειας, καθώς και δωρεάν ξυλεία για τη θέρμανση του σπιτιού κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, ήδη τις πρώτες ημέρες μετά τη δημοσίευση της αγγελίας έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, με το τηλέφωνο της κοινότητας να δέχεται αρκετές κλήσεις από υποψήφιους ιερείς.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει το πρόβλημα υποστελέχωσης απομακρυσμένων ορεινών κοινοτήτων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί οικισμοί στη διατήρηση βασικών θεσμών και υπηρεσιών.





