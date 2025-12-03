Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία

Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή (5/12) σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και είχε αρχικά προγραμματιστεί για δύο ημέρες.

Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

•Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

•Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

•Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

•Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

•Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

•Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

•Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

•Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



