Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σε βάρκα ψαράς στον Στρυμόνα

Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σε βάρκα ψαράς στον Στρυμόνα
03 Ιαν. 2026 18:16
Pelop News

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ψαράς νωρίτερα σήμερα στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.

Συγκεκριμένα, δύο ψαράδες είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, ενώ η βάρκα στην οποία επέβαιναν φέρεται να είχε ανατραπεί. Τελικά, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα, με τον έναν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στην επιχείρηση συμμετείχε κι ένα ελικόπτερο Super Puma.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
19:48 Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Super Cup της ιστορίας του – Κέρδισε τον μαχητικό ΟΦΗ στην Κρήτη
19:38 Θολή η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Ποιος θα αναλάβει την εξουσία
19:25 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ
19:14 Τουρκία: Είδε «τουρκική δικαιοδοσία» σε διεθνή ύδατα κατά την πόντιση οπτικής ίνας
19:02 O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»
19:00 Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί – Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»
18:51 Ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ