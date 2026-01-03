Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σε βάρκα ψαράς στον Στρυμόνα
Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ψαράς νωρίτερα σήμερα στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
Συγκεκριμένα, δύο ψαράδες είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, ενώ η βάρκα στην οποία επέβαιναν φέρεται να είχε ανατραπεί. Τελικά, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα, με τον έναν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στην επιχείρηση συμμετείχε κι ένα ελικόπτερο Super Puma.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News