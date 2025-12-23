Χριστουγεννιάτικη έξοδος με εμπόδια: Ουρές στη Ριτσώνα, εκτροπές στην Πάτρα – Άνοιξε το ρεύμα στα Μάλγαρα

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, η έξοδος των Χριστουγέννων εξελίσσεται σε δοκιμασία για χιλιάδες οδηγούς, καθώς τα αγροτικά μπλόκα, σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας, δημιουργούν έντονη συμφόρηση σε βασικούς άξονες της χώρας.

Ριτσώνα – Αθηνών–Λαμίας

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας έχει σχηματιστεί ουρά περίπου 15 χιλιομέτρων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί το μπλόκο στο Κάστρο, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Αγροτικά μπλόκα και έξοδος Χριστουγέννων: Ουρές χιλιομέτρων, εκτροπές και “σύγκρουση” με την Τροχαία

Η Τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία σε μία λωρίδα, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία καλούνται να ακολουθήσουν διαδρομή μέσω Λιβαδειάς.

Πάτρα – Ολυμπία Οδός

Στην Αχαΐα, οι αγρότες παραμένουν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην Ολυμπία Οδό. Παρότι έχει ανοιχτεί μία λωρίδα κυκλοφορίας, η αστυνομία διατηρεί τις εκτροπές, με αποτέλεσμα η κίνηση προς Πύργο να πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών, προκαλώντας καθυστερήσεις και αυξημένη ταλαιπωρία.

Μάλγαρα – ΠΑΘΕ

Καλύτερη είναι η εικόνα στα διόδια των Μαλγάρων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον από δύο λωρίδες προς Αθήνα και από τρεις προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς την πρωτεύουσα άνοιξε μετά από 22 ημέρες αποκλεισμού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λειτουργούσε ήδη τμηματικά τις προηγούμενες ημέρες.

Θήβα – Παρακαμπτήριοι στο «κόκκινο»

Στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων, με την Τροχαία να κατευθύνει την κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες οδούς. Ωστόσο, οι εναλλακτικές διαδρομές έχουν πλέον υπερφορτωθεί, οδηγώντας πολλούς οδηγούς –μέσω GPS– ακόμη και σε χωματόδρομους.

Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες αυτοκίνητα να εγκλωβίζονται σε χωριά και στενούς δρόμους, προσπαθώντας να επιστρέψουν σε κεντρικούς άξονες.

Η συνολική εικόνα παραμένει ρευστή, με τις κυκλοφοριακές συνθήκες να αλλάζουν ανά περιοχή και ώρα. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται συνεχώς πριν από κάθε μετακίνηση και να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις, ειδικά στα σημεία όπου παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



