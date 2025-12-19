Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά

Την Κυριακή 28 Δεκέμβρη στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων

Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά
19 Δεκ. 2025 12:56
Pelop News

Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 8 και των 10 ετών, διοργανώνουν την Κυριακή 28 Δεκέμβρη (έναρξη 10 π.μ.) στο Δημοτικό Γήπεδο Ζαρουχλεΐκων, η Δημοτική Επιτροπή Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και το Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο Δάφνη Πατρών, υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Με απαίτηση “λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους”, συγκεντρώνονται συμμετοχές ομάδων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες από τους διοργανωτές και το αναλυτικό πρόγραμμα, θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Μέχρι τώρα οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Στόχος είναι αυτό το τουρνουά, με τη συμμετοχή και άλλων Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο παμπατραϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών το οποίο θα έρθει να αναπληρώσει την αδιαφορία και το έλλειμμα του κράτους στην αθλητική αναψυχή των παιδιών μας,

Κάπως έτσι το 2016 ξεκίνησε το δρομικό γεγονός στη μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου και εξελίχθηκε σήμερα σε έναν από τους πιο γνωστούς ημιμαραθώνιους της χώρας με πλήθος συμμετοχών.

