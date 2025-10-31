Χρυσάφι για Έλβις, Μάικλ Τζάκσον και Κόμπι ακόμα και εάν είναι νεκροί

Όσο και εάν είναι μακάβριο για έναν σταρ η επιτυχία δεν τελειώνει όταν αφήσει τον κόσμο. Αν μάλιστα έχει «χτίσει» σημαντικό έργο και αν έχει προλάβει να φροντίσει για τη διαχείρισή του, θα μπορεί να φέρνει κέρδη για δεκαετίες.

Από το 2001, όταν ο Έλβις Πρίσλεϊ κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes με τις πιο κερδοφόρες περιουσίες διασημοτήτων, ο «Βασιλιάς» δεν έλειψε ποτέ από τον κατάλογο. Ως σήμερα έχει «κερδίσει» 1,2 δισ. δολάρια, ποσό εξωπραγματικό για τους καλλιτέχνες εν ζωή.

Ωστόσο, συνεχίζει το Forbes, αυτός που έχει σπάσει ταμεία είναι ο πρώην γαμπρός, ο Μάικλ Τζάκσον. Από τον θάνατό του το 2009 έχει κερδίσει σχεδόν τα τριπλάσια από τον Έλβις, περίπου 3,5 δισ. δολάρια. Μόνο για το 2024 τα κέρδη του ήταν 105 εκατ. δολάρια, με άνετη διαφορά από τον δεύτερο.

Σήμερα φαίνεται η προνοητικότητα της καλής διαχείρισης. Όχι τυχαία που 10 στους 13 επιτυχημένους, αλλά νεκρούς, του καταλόγου του Forbes είναι μουσικοί.

Ο Τζάκσον είχε την ευφυΐα να αγοράσει το 1985 τον κατάλογο της ATV ο οποίος περιλάμβανε στα 4.000 τραγούδια του σχεδόν όλες τις επιτυχίες που έγραψαν μαζί ο Τζον Λένον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Αυτή η επένδυση απέφερε τελικά 750 εκατομμύρια δολάρια το 2016 (περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σήμερα) όταν οι απόγονοι πούλησαν το μερίδιό της στη Sony.

Ακόμη και οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση δεν στάθηκαν ικανές να «τσαλακώσουν» την εικόνα του, την ώρα που πολλές παράπλευρες δραστηριότητες, όπως μια παράσταση στο Cirque du Soleil, έφερναν τεράστια κέρδη.

Η λίστα του Forbes με τις διασημότητες που κέρδισαν το 2024 τα περισσότερα μετά τον θάνατό τους:

Μάικλ Τζάκσον – 105 εκατ. δολάρια

Βασιλιάς της ποπ, αλλά και βασιλιάς στα κέρδη ο Μάικλ Τζάκσον, οι απόγονοι του οποίου πούλησαν πέρυσι τον μισό κατάλογό του στη Sony για 600 εκατ. δολάρια, ενώ κατάφεραν να διαπραγματευτούν και μεγαλύτερο μερίδιο από τα δικαιώματα που ήδη έχουν.

Πέρα από τα μουσικά, τα δικαιώματα από μια σειρά άλλα θεάματα φέρνουν μόνιμα κέρδη, ενώ τον Απρίλιο του 2026 περιμένουμε και την ταινία για τη ζωή του με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζααφάρ.

Δρ. Σους – 85 εκατ. δολάρια

Στην Ελλάδα είναι μάλλον άγνωστος σαν όνομα, αλλά στις ΗΠΑ ο παραμυθάς και σκιτσογράφος Θίοντορ Γκάιζελ, που υπέγραφε σαν «Δρ. Σους» είναι όνομα που γνωρίζει καλά κάθε παιδί.

Ακόμη και σήμερα, δεκαετίες μετά τον θάνατό του, το 1991, πουλά περισσότερα από νεότερους συγγραφείς όπως η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ του «Χάρι Πότερ». Πουλά και διασκευάζεται, όπως το πολύ δημοφιλές βιβλίο του ««The Cat In The Hat» («Η γάτα στο καπέλο») που θα βγει στις αίθουσες το 2026.

Ρίτσαρντ Ράιτ και Σιντ Μπάρετ – 81 εκατ. δολάρια

Τα δύο μέλη των Pink Floyd που δεν είναι πια στη ζωή κέρδισαν πολλά κυρίως από την πώληση του καταλόγου του θρυλικού συγκροτήματος στη Sony. Τα κέρδη μοιράστηκαν όλα τα μέλη του συγκροτήματος, έστω και αν στο όνομα των Ράιτ και Μπάρετ είναι σχετικά λίγα τραγούδια.

The Notorious B.I.G. – 80 εκατ. δολάρια

Ο θρύλος της ραπ, που δολοφονήθηκε στα 24 του, «κέρδισε» και αυτός από την πώληση του καταλόγου του – μια τακτική που πλέον τη συνηθίζουν πολλοί τραγουδιστές και συγκροτήματα. Στην περίπτωση του B.I.G μιλάμε και για πολύ υλικό που κυκλοφόρησε μετά θάνατον.

Μάιλς Ντέιβις – 21 εκατ. δολάρια

Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου τζαζίστα, ο κατάλογός του πωλήθηκε σε εταιρεία. Οι απόγονοί του σκέφτονται να εκμεταλλευτούν την επέτειο για να τον ξαναφέρουν στο προσκήνιο.

Έλβις Πρίσλεϊ – 17 εκατ. δολάρια

Δικαιώματα από τον μουσικό κατάλογο, διαχείριση της περίφημης Graceland και άλλες επιχειρήσεις: όσα άφησε ο Έλβις Πρίσλεϊ όταν πέθανε το 1977 είναι ένα μπερδεμένο δίκτυο εταιρειών και συμμετοχών από την οικογένεια.

Όπως και αν έχουν τα πράγματα, τα κέρδη είναι υπαρκτά και η ροή τους σχεδόν μισό αιώνα τώρα συνεχής.

Τζίμι Μπάφετ – 14 εκατ. δολάρια

Σχετικά άγνωστος και αυτός στην Ελλάδα, ο δημιουργός της αλυσίδας εστίασης και αναψυχής Margaritaville κέρδισε αρκετά για να αποκτήσει μετά θάνατον ο Μπάφετ τον τίτλο του δισεκατομμυριούχου. Άφησε στην οικογένειά του δύο καταπιστεύματα, ένα για τα παιδιά του και ένα άλλο για τη χήρα του, η οποία είναι σε διαμάχη με τον συνδιαχειριστή.

Μπομπ Μάρλεϊ – 13 εκατ. δολάρια

Οι διαχειριστές της μουσικής κληρονομιάς του Μάρλεϊ δεν έχουν μείνει στους δίσκους, πουλώντας την εικόνα του σε δεκάδες προϊόντα, από καφέδες στα αρώματα και από τις τσάντες και τις αφίσες στην… κάνναβη.

Τζον Λένον – 12 εκατ. δολάρια

Αν και δεν έχει υπάρχει πια η «χρυσοτόκος όρνιθα» του καταλόγου των Beatles (που πλέον ανήκει στη Sony), η επιτυχημένη σόλο καριέρα του Λένον μέχρι τη δολοφονία του το 1980, αποδεικνύεται επικερδής. Γίνεται δε ακόμη επικερδέστερη αν μετρήσουμε και την πώληση της εικόνας του Λένον, όπως και τον άλλων τριών «Σκαθαριών».

Prince – 11 εκατ. δολάρια

Δέκα χρόνια από τον αιφνίδιο θάνατο του Αμερικανού μουσικού που πέθανε χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του εξακολουθούν να αγωνίζονται στα δικαστήρια για το ποιος θα καρπωθεί την περιουσία του. Ξεπερνά τα 150 εκατ. δολάρια, με προοπτική να μεγαλώσει και άλλο αν αληθεύουν οι φήμες ότι άφησε πάρα πολύ ανέκδοτο υλικό υψηλής ποιότητας.

Άρνολντ Πάλμερ – 11 εκατ. δολάρια

Ο πάμπλουτος γκόλφερ που επινόησε ένα ποτό με μισό-μισό παγωμένο τσάι και λεμονάδα εξακολουθεί να φέρνει εκατομμύρια στην οικογένειά του.

Κόμπι Μπράιαντ – 10 εκατ. δολάρια

Ο πρόωρος και τραγικός θάνατος του σούπερ σταρ του NBA δεν σταμάτησε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, με την οικογένεια να κερδίζει πολλά από τα αθλητικά παπούτσια στο όνομά του.

