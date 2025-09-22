Μερικούς μόλις μήνες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της πρώην συζύγου του, ο Στάθης Αγγελόπουλος μαζί με τον δικηγόρο του, Βασίλη Νουλέζα έκαναν δηλώσεις, με τον τραγουδιστής να δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Ο ίδιος περιέγραψε το περιστατικό με τη Μαρία Κουτσαντώνη, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν χειροδίκησε εναντίον της, αλλά βρέθηκε σε μια έντονη λογομαχία που κατέληξε στην κλήση της Αστυνομίας.

Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Power Talk» κι εξήγησε τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα και τους οδήγησε στα δικαστήρια. Τόνισε ότι η ίδια ήταν ιδιαίτερα νευρική, ενώ σημείωσε πως δεν τον άφησε να ελέγξει τα πράγματα που είχε πάρει από το σπίτι, όπου τη φιλοξενούσε.

«Ήταν πολύ νευρική και άρχισε να μου μιλάει απότομα και άσχημα. Μου έλεγε διάφορα. Της είπα ότι είναι στο δικό μου σπίτι και δεν γίνεται να μου μιλάει έτσι, ενώ τη φιλοξενούσα. Πάνω στη συζήτηση δημιουργήθηκε καυγάς. Της λέω “τι είναι αυτές οι κούτες, τι έχεις πάρει, αν έχεις πάρει κάτι, να πάμε να δω το αυτοκίνητο”. Πήρε την Αστυνομία και έκατσε μπροστά στην πόρτα για να μην πάω στο αυτοκίνητό της να ελέγξω τι μπορεί να έχει πάρει. Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι στην πολυκατοικία που δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ. Έφυγε ο γιος μου στο δωμάτιο και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα… μπουμ. Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του υποστήριξε πως η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή υποκρίνεται ότι ο Στάθης Αγγελόπουλος την έχει χτυπήσει, πράγμα που δεν ισχύει. «Έγινε μια έντονη λογομαχία, του αποκλείει την έξοδο από το διαμέρισμα, ο κύριος Αγγελόπουλος ήθελε να ελέγξει αν είχε αφαιρέσει προσωπικά του αντικείμενα, εκεί γίνεται ένα φραστικό επεισόδιο. Καλεί την Αστυνομία και υποκρίνεται ότι την έχει χτυπήσει. Ο πραγματικός λόγος που κάλεσε την Αστυνομία ήταν για να λυθεί ενώπιον των Αστυνομικών υπαλλήλων η διαφορά που ανέκυψε», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Στάθης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, ειδικά όσον αφορά τις διατροφές και την ανατροφή του παιδιού τους. Όπως είπε, πάντοτε υπήρχαν προβλήματα ανάμεσά τους.

«Γινόταν χαμός με το θέμα των διατροφών. Δεν φταίω εγώ όταν παίρνεις τη διατροφή και σε επτά μέρες δεν έχεις λεφτά. Δεν φταίω εγώ, αν δεν κάνεις καλό κουμάντο στη διαχείριση χρημάτων. Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, όταν ο γιος μας ήταν μικρός. Πήρε το παιδί μια νύχτα, χωρίς να ενημερώσει τον πατέρα, και πήγε στη Μυτιλήνη να μείνει», τόνισε κλείνοντας.

Η δίκη για την υπόθεση με την πρώην σύζυγό του είχε προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το πρωί εκείνη της ημέρας, ο Στάθης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια, αναφέροντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε πως μετά το συμβάν οι σχέσεις του με τη Μαρία Κουτσαντώνη δεν είναι καλές, ενώ εξέφρασε πως δεν είναι πρόθυμος να επικοινωνήσουν και πως όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν συναντηθεί.

Τον Ιούνιο, ο Στάθης Αγγελόπουλος κατηγορήθηκε από την πρώην σύζυγό του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλώνοντας αθώος και εκφράζοντας την ελπίδα να τελειώσει σύντομα η δικαστική του περιπέτεια, για την οποία –όπως υποστηρίζει– δεν φέρει ευθύνη. Σε βάρος του τραγουδιστή, η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



